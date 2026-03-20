Jubilados: ¿cuánto recibirán de bono los que cobran por encima de la mínima?

Anses inició el pago a jubilados que superan la mínima con aumento por movilidad y un bono proporcional de hasta $70.000: conocé cuánto cobrás y cuándo te corresponde según tu DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) puso en marcha el cronograma de pagos de marzo para jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciben haberes superiores al mínimo. Este grupo también accede a un bono proporcional, según el nivel de ingresos.

El refuerzo fue oficializado por el Gobierno nacional a través del Decreto 109/2026, que establece un monto máximo de $70.000. Este adicional acompaña el aumento del 2,88% aplicado por movilidad.

Con esta actualización, el haber mínimo se ubica en $369.600,88 durante marzo.

Jubilados que superen la mínima: ¿cuánto cobrarán de bono?

Para quienes superan el haber mínimo, el bono se otorga de manera escalonada. Los valores definidos son los siguientes:

Haber de $369.600,88: bono de $70.000

Haber de $379.600,88: bono de $60.000

Haber de $389.600,88: bono de $50.000

Haber de $399.600,88: bono de $40.000

Haber de $409.600,88: bono de $30.000

Haber de $419.600,88: bono de $20.000

Haber de $429.600,88: bono de $10.000

De esta manera, el esquema garantiza que ningún jubilado o pensionado cobre menos de $439.600,88 en total.

Jubilados que superan la mínima: este es el calendario de pagos de marzo

El cronograma para quienes perciben haberes superiores a la mínima quedó establecido de la siguiente manera:

20 de marzo: DNI terminados en 0 y 1

25 de marzo: DNI terminados en 2 y 3

26 de marzo: DNI terminados en 4 y 5

27 de marzo: DNI terminados en 6 y 7

30 de marzo: DNI terminados en 8 y 9

Desde Anses aclararon que el calendario fue modificado respecto al original, debido al próximo fin de semana largo.

Por último, el organismo recordó que los beneficiarios pueden consultar el detalle de su liquidación a través de la plataforma Mi Anses, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.