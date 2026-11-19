Anses confirmó el calendario de pagos de diciembre de 2026 para jubilados y pensionados. Los beneficiarios cobrarán con aumento, la segunda cuota del aguinaldo y un bono de hasta $70.000, según sus ingresos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó las fechas de cobro para jubilados y pensionados en diciembre de 2026. El cronograma comenzará el miércoles 9 y se extenderá hasta el miércoles 23, de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Durante el último mes del año, los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) recibirán un aumento del 2,17%, correspondiente a la inflación de octubre. Además, cobrarán la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo, y el bono extraordinario de hasta $70.000 para quienes cumplan con los requisitos.

El calendario fue establecido mediante la Resolución 349/2025 y contempla que todos los jubilados y pensionados reciban sus haberes antes de Navidad.

Calendario de pagos de diciembre para jubilados con la mínima

Anses iniciará las acreditaciones para los titulares de jubilaciones y pensiones mínimas el miércoles 9 de diciembre. Los pagos se distribuirán de la siguiente manera:

Miércoles 9 de diciembre: DNI terminados en 0.

Jueves 10 de diciembre: DNI terminados en 1.

Viernes 11 de diciembre: DNI terminados en 2.

Lunes 14 de diciembre: DNI terminados en 3.

Martes 15 de diciembre: DNI terminados en 4, 5 y 6.

Miércoles 16 de diciembre: DNI terminados en 7, 8 y 9.

Jubilados con la mínima: ¿cuánto vas a cobrar en diciembre?

Con el aumento del 2,17%, la jubilación mínima quedará en $453.796,70. A ese importe se sumarán $226.898,35 correspondientes al aguinaldo y $70.000 del bono extraordinario.

De esta manera, quienes cobran la mínima recibirán un total bruto de $750.695,05 en diciembre.

Calendario de pagos para jubilados que superan la mínima

Por su parte, los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo comenzarán a cobrar el jueves 17 de diciembre.

El cronograma establecido por Anses es el siguiente:

Jueves 17 de diciembre: DNI terminados en 0 y 1.

Viernes 18 de diciembre: DNI terminados en 2 y 3.

Lunes 21 de diciembre: DNI terminados en 4 y 5.

Martes 22 de diciembre: DNI terminados en 6 y 7.

Miércoles 23 de diciembre: DNI terminados en 8 y 9.

En este grupo también puede corresponder el cobro de un bono proporcional. El refuerzo de diciembre alcanzará a los jubilados y pensionados cuyos haberes sean inferiores a $523.796,70, entre quienes se distribuirá el importe necesario para completar ese límite.

¿Cuándo se podrá consultar el recibo de haberes en MI ANSES?

Como ocurre todos los meses, Anses habilitará las liquidaciones previsionales al comienzo del calendario de pagos. Por este motivo, los jubilados y pensionados podrán consultar sus recibos de haberes desde el miércoles 9 de diciembre.

La consulta estará disponible tanto en el sitio web oficial del organismo como en la aplicación Mi Anses.

Para ingresar, será necesario identificarse con el número de CUIL o CUIT y la Clave de la Seguridad Social. Desde la plataforma, los beneficiarios podrán revisar el detalle de sus haberes, el aguinaldo y los adicionales que les correspondan.