Jubilados con la mínima: están pagando ¿cuándo te corresponde y qué vas a cobrar?

Ya comenzó el pago de haberes para jubilados y pensionados con la mínima, que este mes incluye un aumento del 1,9% y el bono extraordinario de $70.000. El calendario se extiende del 8 al 23 de septiembre, según la terminación del DNI. El haber total bruto alcanza los $390.277,17, mientras que el ingreso neto estimado ronda los $380.669.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inició este lunes 8 de septiembre el pago de haberes jubilatorios correspondientes al mes en curso. El cronograma se extenderá hasta el viernes 23, según la terminación del DNI, e incluye el aumento por movilidad y el bono extraordinario para quienes perciben la mínima.

Tal como lo establece la normativa vigente, los haberes se actualizaron un 1,9% en septiembre, en línea con la inflación de julio informada por el INDEC. Además, se mantiene el bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo.

¿Cuánto cobran los jubilados con la mínima?

Concepto Monto bruto Monto neto estimado Jubilación mínima $320.277,17 Bono extraordinario $70.000 Total a cobrar en septiembre $390.277,17 $380.669 aprox. El monto neto considera el descuento por aporte al PAMI. En caso de que el haber, tras el aumento, quede por debajo de $390.277, ANSES otorgará un bono proporcional hasta alcanzar ese valor.

¿Quiénes reciben el bono de $70.000?

El refuerzo se aplica automáticamente a los siguientes grupos:

Jubilados y pensionados con haber mínimo

Madres de siete hijos

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Jubilados con la mínima: ¿cuándo cobran?

Los jubilados con la mínima cobran según estas fechas:

Terminación de DNI Fecha de cobro 0 Lunes 8 de septiembre 1 Martes 9 de septiembre 2 Miércoles 10 de septiembre 3 Jueves 11 de septiembre 4 Viernes 12 de septiembre 5 Lunes 15 de septiembre 6 Martes 16 de septiembre 7 Miércoles 17 de septiembre 8 Jueves 18 de septiembre 9 Viernes 19 de septiembre

El calendario completo puede consultarse en el sitio oficial de ANSES o ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.