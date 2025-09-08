Jubilados con la mínima: están pagando ¿cuándo te corresponde y qué vas a cobrar?

Ya comenzó el pago de haberes para jubilados y pensionados con la mínima, que este mes incluye un aumento del 1,9% y el bono extraordinario de $70.000. El calendario se extiende del 8 al 23 de septiembre, según la terminación del DNI. El haber total bruto alcanza los $390.277,17, mientras que el ingreso neto estimado ronda los $380.669.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inició este lunes 8 de septiembre el pago de haberes jubilatorios correspondientes al mes en curso. El cronograma se extenderá hasta el viernes 23, según la terminación del DNI, e incluye el aumento por movilidad y el bono extraordinario para quienes perciben la mínima.
Tal como lo establece la normativa vigente, los haberes se actualizaron un 1,9% en septiembre, en línea con la inflación de julio informada por el INDEC. Además, se mantiene el bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo.
¿Cuánto cobran los jubilados con la mínima?
|Concepto
|Monto bruto
|Monto neto estimado
|Jubilación mínima
|$320.277,17
|Bono extraordinario
|$70.000
|Total a cobrar en septiembre
|$390.277,17
|$380.669 aprox.
¿Quiénes reciben el bono de $70.000?
El refuerzo se aplica automáticamente a los siguientes grupos:
- Jubilados y pensionados con haber mínimo
- Madres de siete hijos
- Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
- Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)
Jubilados con la mínima: ¿cuándo cobran?
Los jubilados con la mínima cobran según estas fechas:
|Terminación de DNI
|Fecha de cobro
|0
|Lunes 8 de septiembre
|1
|Martes 9 de septiembre
|2
|Miércoles 10 de septiembre
|3
|Jueves 11 de septiembre
|4
|Viernes 12 de septiembre
|5
|Lunes 15 de septiembre
|6
|Martes 16 de septiembre
|7
|Miércoles 17 de septiembre
|8
|Jueves 18 de septiembre
|9
|Viernes 19 de septiembre
El calendario completo puede consultarse en el sitio oficial de ANSES o ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.