Jubilados con la mínima de Anses: cuánto cobrarán en diciembre con el aumento, el bono de $70.000 y el aguinaldo

Los haberes jubilatorios tendrán un incremento del 2,17% en diciembre, de acuerdo con la inflación de octubre informada por el Indec. Además, los beneficiarios recibirán el medio aguinaldo y, quienes cobran la mínima, el bono de $70.000. Conocé cuánto cobrarán los jubilados y pensionados el próximo mes.

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) recibirán en diciembre de 2026 un nuevo aumento en sus haberes. La actualización será del 2,17%, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre que informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La liquidación del último mes del año tendrá una particularidad: además del incremento por movilidad, los beneficiarios cobrarán la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo.

De esta manera, diciembre llegará con tres componentes para quienes perciben la jubilación mínima: el haber actualizado, el medio aguinaldo y el bono extraordinario de $70.000, que permanece congelado desde marzo de 2024.

Cuánto cobrarán los jubilados en diciembre de 2026

Con la actualización del 2,17%, la jubilación mínima pasará a $453.797, mientras que el haber máximo ascenderá a $3.053.622.

Al incorporar el medio aguinaldo, los importes quedarán de la siguiente manera:

Prestación Haber de diciembre Con aguinaldo Jubilación mínima $453.797 $680.695 Jubilación máxima $3.053.622 $4.580.433

A estos valores se suma el bono previsional de $70.000 para quienes cobran un haber mínimo. Así, el ingreso bruto de ese grupo llegará a $750.695.

Después del descuento correspondiente al aporte al PAMI, el monto estimado de bolsillo será de $730.275.

En el caso de quienes perciben la jubilación máxima, el importe que recibirán en mano será de aproximadamente $4.326.028.

Qué pasa con el bono de $70.000 de Anses

El bono extraordinario continuará en $70.000 durante diciembre, siempre que el Gobierno nacional oficialice su continuidad mediante el decreto correspondiente.

El refuerzo permanece congelado desde marzo de 2024 y alcanza a los jubilados y pensionados de menores ingresos.

Esta falta de actualización genera una diferencia entre los beneficiarios que cobran la mínima y quienes perciben haberes superiores y no reciben el adicional.

De acuerdo con los datos difundidos, mientras que los haberes previsionales se ajustan mensualmente por inflación, el bono perdió poder adquisitivo. Entre marzo de 2024 y octubre de 2026, la inflación acumulada llegó al 138,67%.

Para conservar el mismo poder de compra que tenía cuando comenzó a pagarse, el adicional debería ubicarse actualmente en $163.520.

Cuánto cobrarán los pensionados en diciembre

Las prestaciones no contributivas también recibirán el aumento del 2,17% y tendrán el pago del medio aguinaldo.

Los montos estimados para diciembre serán los siguientes:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Haber mensual: $363.037.

Medio aguinaldo: $181.519.

Bono: $70.000.

Total bruto: $614.556.

Total de bolsillo: $598.219.

Pensión No Contributiva (PNC) por discapacidad

Haber mensual: $317.658.

Medio aguinaldo: $158.829.

Bono: $70.000.

Total bruto: $546.487.

Total de bolsillo: $532.192.

Cuándo se oficializarán los nuevos montos de Anses

La Anses deberá publicar en los próximos días la resolución que establecerá oficialmente el aumento de diciembre y los nuevos valores de las prestaciones previsionales.

Por su parte, la continuidad del bono de $70.000 dependerá de un decreto del Poder Ejecutivo.

El incremento del 2,17% se aplicará a todos los haberes jubilatorios y pensiones, independientemente de su monto. Además, por tratarse del último mes del año, todos los beneficiarios alcanzados recibirán el medio aguinaldo.