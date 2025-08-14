Jubilados con la mínima: ¿cuánto vas a cobrar en septiembre con el aumento?

Con el aumento del 1,9% y el bono de $70.000, los jubilados que perciben el haber mínimo cobrarán $390.277,17 en septiembre. El refuerzo también alcanza a beneficiarios de PUAM y pensiones no contributivas.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en septiembre 2025 los haberes jubilatorios se actualizarán un 1,9%, en línea con la inflación de julio informada por el INDEC. Además, se mantendrá el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la jubilación mínima.

Jubilados con la mínima: esto vas a cobrar en septiembre

Esto es lo que vas a cobrar en septiembre si recibís una jubilación mínima:

Jubilación mínima sin bono : $320.277,17

: $320.277,17 Bono de refuerzo : $70.000

: $70.000 Total a cobrar en septiembre: $390.277,17

Este monto representa el ingreso bruto. En términos netos, descontando el aporte al PAMI, el ingreso de bolsillo será de aproximadamente $380.669.

Bono de $70000: ¿quiénes lo reciben en septiembre?

El bono de $70.000 lo perciben:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

Madres de 7 hijos

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Quienes tengan un haber que, tras el aumento, quede por debajo de $390.277, recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto.

Jubilados con la mínima: ¿cuándo van a cobrar en septiembre?

El calendario de pagos de septiembre se extiende del 8 al 23 de septiembre, según la terminación del DNI. Puede consultarse en Mi ANSES o en el sitio oficial: anses.gob.ar