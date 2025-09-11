Jubilados con la mínima: cuánto vas a cobrar en octubre con el aumento

Con el nuevo ajuste de Anses, los haberes previsionales se incrementan en octubre. La jubilación mínima alcanzará los $396.362,44 con bono incluido, mientras que la máxima superará los $2,1 millones. También se actualizan las pensiones no contributivas y la PUAM, aunque el refuerzo extraordinario permanece congelado en $70.000.

A partir de octubre, los haberes previsionales se actualizarán conforme al último ajuste dispuesto por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). El incremento alcanza a jubilados, pensionados y beneficiarios de pensiones no contributivas, incluyendo el bono extraordinario que se mantiene vigente.

El ajuste de octubre se basa en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, que fue del 1,9%, según informó el INDEC. Este mecanismo de movilidad mensual, establecido por decreto, busca preservar el poder adquisitivo de los haberes frente a la inflación.

Jubilación mínima y máxima

Estos son los números que quedarán para octubre:

Jubilación mínima : sube a $326.362,44.

: sube a $326.362,44. Bono de refuerzo : se mantiene en $70.000.

: se mantiene en $70.000. Total a cobrar en octubre : $396.362,44.

: $396.362,44. Jubilación máxima: se actualizará a $2.196.110,25. Este valor no incluye bono, ya que el refuerzo está destinado a quienes perciben haberes mínimos.

Pensiones no Contributivas (PNC)

PNC por vejez o discapacidad : el haber base será de $228.453,71.

: el haber base será de $228.453,71. Con bono incluido : el monto total asciende a $298.453,71.

: el monto total asciende a $298.453,71. PNC para madres de siete hijos : se equipara a la jubilación mínima, con un haber de $326.362,44.

: se equipara a la jubilación mínima, con un haber de $326.362,44. Total con bono: $396.362,44.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Haber base : $261.089,95.

: $261.089,95. Con bono: el total a cobrar será de $331.089,95.

Bono previsional: sin actualización

El bono de $70.000 continuará vigente en octubre, sin modificaciones. Aunque se había propuesto elevarlo a $110.000, dicha suba fue vetada mediante el Decreto 534/2025. Por lo tanto, el refuerzo seguirá congelado en su valor actual, según confirmaron fuentes oficiales.