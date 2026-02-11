Jubilados con la mínima: ¿cuánto vas a cobrar en marzo con el aumento?

La jubilación mínima del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) aumentará un 2,88% en marzo de 2026, de acuerdo con la movilidad aplicada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Con esta actualización, el haber pasará de $359.254,35 a $369.600,88. Además, los beneficiarios continuarán percibiendo el bono extraordinario de $70.000.

El ajuste se calcula en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que en este caso fue del 2,9%. Sin embargo, Anses toma en cuenta dos decimales para realizar la actualización, lo que da como resultado el 2,88% aplicado sobre los haberes.

Jubilados con la mínima: ¿cuánto cobrarían con el bono de $70000?

El Presupuesto 2026 confirmó la continuidad del bono de $70.000, que permanece sin cambios desde marzo de 2024. Al no actualizarse ese refuerzo, el incremento real que perciben los jubilados resulta menor al aumento nominal del haber.

Con el nuevo valor de la mínima, el ingreso total —sumando el bono— será de $439.600,88. No obstante, debido al congelamiento del adicional, el aumento real para quienes cobran el haber mínimo será del 2,41%.

Jubilación mínima:

Así quedó compuesta la jubilación mínima:

Haber: $369600

Bono: $70000

Total: $439600

PNC y PUAM: ¿cuánto cobrarán en marzo?

El incremento también impactará en otras prestaciones atadas a la jubilación mínima.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80% del haber mínimo, se elevará a $295.680,70. Con el bono incluido, el total a cobrar será de $365.680,70, lo que representa un aumento real del 2,32%.

En tanto, las pensiones no contributivas (PNC) por discapacidad y por vejez —que corresponden al 70% de la jubilación mínima— subirán a $258.720,62. Con el refuerzo de $70.000, el ingreso final será de $328.720,62, con una mejora real del 2,25%.

Por su parte, las PNC para madres de siete hijos continuarán equiparadas al haber mínimo. De esta manera, percibirán $369.600,88 más el bono, alcanzando un total de $439.600,88. En este caso, el aumento real también será del 2,41%.

MI ANSES: cómo consultar la liquidación

Los jubilados y pensionados del SIPA podrán verificar sus liquidaciones con los valores actualizados al inicio del próximo calendario de pagos. Para hacerlo, deberán ingresar a Mi Anses con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. En la plataforma podrán consultar el detalle del haber mensual, el bono correspondiente, los descuentos de PAMI y, si corresponde, las cuotas de la moratoria previsional.