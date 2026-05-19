Jubilados con la mínima: ¿cuánto vas a cobrar en junio con bono extra y aguinaldo?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en junio de 2026 jubilados y pensionados percibirán un aumento del 2,58% en sus haberes. Además, se abonará el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año y continuará vigente el bono extraordinario de $70.000 destinado a quienes tienen menores ingresos.

La actualización de los haberes se aplicará de acuerdo con la fórmula de movilidad mensual establecida por el Decreto 274/2024, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Cuánto cobrarán los jubilados en junio

Con el incremento de junio, la jubilación mínima del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) pasará de $393.174,10 a $403.317,99. A este monto se sumará el bono de $70.000 y el medio aguinaldo de $201.659, lo que elevará el ingreso total a $674.976,99.

Por otro lado, la jubilación máxima aumentará a $2.713.948,17. En este caso, con el aguinaldo de $1.356.974,08, el total a percibir alcanzará los $4.070.922,25.

Asimismo, quienes cobren haberes superiores a la mínima pero inferiores a $473.317,99 recibirán un bono proporcional para completar ese monto.

Pensiones no contributivas: ¿cuánto vas a cobrar en junio?

Las pensiones no contributivas (PNC) por discapacidad y por vejez, equivalentes al 70% de la jubilación mínima, subirán a $282.322,59 en junio. Con el bono extraordinario y el aguinaldo de $141.161,30, el total a cobrar será de $493.483,89.

En tanto, las pensiones no contributivas para madres de siete hijos continuarán equiparadas al haber mínimo jubilatorio. Por ello, el ingreso mensual será de $403.317,99 y, al sumar bono y aguinaldo, el total ascenderá a $674.976,99.

Además, las titulares de esta prestación pueden acceder a la Tarjeta Alimentar si tienen hijos menores de edad o con discapacidad a cargo. Este beneficio es otorgado automáticamente por el Ministerio de Capital Humano mediante el cruce de datos con Anses.

PUAM: cuánto cobrarán los beneficiarios

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80% de la jubilación mínima, pasará a ser de $322.654,39 en junio de 2026.

Con el bono de $70.000 y el medio aguinaldo de $161.327,20, el total a cobrar alcanzará los $553.981,59.

La PUAM está destinada a personas mayores de 65 años que no reúnen los 30 años de aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria. Esta prestación incluye cobertura médica de PAMI y acceso al cobro de asignaciones familiares de Anses. Su importancia creció especialmente tras el vencimiento de la moratoria previsional.