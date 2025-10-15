Jubilados con la mínima: ¿cuánto vas a cobrar con el aumento de noviembre de ANSES?

El haber más bajo del sistema previsional aumentará un 2,08% desde el próximo mes. Con el bono de $70.000, los jubilados de la mínima cobrarán un total de $403.085,39.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que la jubilación mínima aumentará a $333.085,39 en noviembre de 2025, tras aplicar una suba del 2,08% correspondiente a la movilidad mensual basada en la inflación de septiembre, informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Además del incremento, el organismo previsional mantendrá el bono de $70.000 para jubilados y pensionados con menores ingresos. De esta manera, quienes perciban la jubilación mínima cobrarán un total de $403.085,39 el próximo mes.

Bono de $70000: ¿qué pasa en noviembre?

La actualización se enmarca en el Decreto 274/2024, mediante el cual el presidente Javier Milei reemplazó la fórmula de movilidad trimestral por una actualización mensual basada en el IPC.

Sin embargo, el bono de refuerzo permanece congelado desde marzo de 2024, lo que provoca que el aumento efectivo que perciben los jubilados sea inferior a la inflación acumulada.

Las liquidaciones con los nuevos montos estarán disponibles a partir del 10 de noviembre en el portal Mi Anses, donde los beneficiarios podrán consultar el detalle de sus haberes con CUIL y Clave de la Seguridad Social. También podrán visualizar allí la cuota actualizada de la moratoria previsional, en caso de corresponder.

Jubilaciones y pensiones: ¿cuánto vas a cobrar con el aumento de noviembre?

Junto con la jubilación mínima, Anses actualizará otras prestaciones previsionales que se calculan en función de ese monto: