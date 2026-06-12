Jubilados con la mínima: ¿cuánto vas a cobrar con el aumento de julio?

Los jubilados y pensionados de Anses tendrían un aumento del 2,3% en julio de 2026, según la proyección del REM del BCRA. De confirmarse el dato, la jubilación mínima ascendería a $412.594 y alcanzaría los $482.594 con el bono de $70.000 incluido.

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) tendrían un nuevo aumento en julio de 2026. De acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el ajuste sería del 2,3%.

La actualización de los haberes previsionales se realiza conforme al Decreto 274/2024, que establece aumentos mensuales en base a la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De confirmarse la proyección del REM, los beneficiarios del sistema previsional volverían a recibir un incremento el próximo mes.

¿Cuánto cobraría la jubilación mínima en julio de 2026?

Si finalmente el aumento es del 2,3%, la jubilación mínima pasaría de $403.317,99 a $412.594,30 en julio de 2026.

A ese monto se le sumaría el bono extraordinario de $70.000 que Anses mantiene para los haberes más bajos. De esta manera, quienes cobran la mínima percibirían un total de $482.594,30.

Sin embargo, el porcentaje definitivo será confirmado por el Indec el jueves 11 de junio a las 16 horas, cuando publique el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a mayo.

Cómo impactaría el aumento en otras prestaciones

El incremento no sólo beneficiaría a los jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), sino también a otras prestaciones cuyos montos están atados al haber mínimo.

PUAM

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) equivale al 80% de la jubilación mínima. Por ello, el haber subiría de $322.654,39 a $330.075,44.

Con el bono de $70.000 incluido, el ingreso total alcanzaría los $400.075,44 en julio de 2026.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Las Pensiones no Contributivas (PNC) por discapacidad y por vejez representan el 70% de la jubilación mínima.

Con el aumento estimado, sus haberes pasarían de $282.322,59 a $288.816,01. Sumando el bono extraordinario, el total a cobrar sería de $358.816,01.

Madres de siete hijos

Las titulares de la Pensión no Contributiva para madres de siete hijos continuarían percibiendo el equivalente al 100% de la jubilación mínima.

En consecuencia, cobrarían $412.594,30, cifra que ascendería a $482.594,30 con el bono de Anses.

El bono de $70.000 sigue congelado

Mientras las jubilaciones y pensiones continúan ajustándose por inflación, el bono extraordinario de $70.000 permanece congelado desde marzo de 2024.

Además, según lo previsto en el Presupuesto 2026, dicho refuerzo no tendría aumentos durante el resto del año.

Por este motivo, el incremento real del ingreso total sería menor al porcentaje de movilidad. En el caso de la jubilación mínima, la suba efectiva sería del 1,96%. Para la PUAM alcanzaría el 1,89%, mientras que en las PNC por discapacidad y vejez sería del 1,84%.