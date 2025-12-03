Jubilados con la mínima: ¿cuánto vas a cobrar con bono y aguinaldo?

Para este mes, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un incremento del 2,3%. Además los retirados cobrarán el bono de $70000 y el aguinaldo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comienza a pagar el próximo lunes 9 de diciembre los haberes para jubilados y asignaciones. Aplicará un aumento del 2,3% en diciembre de 2025 para jubilaciones, pensiones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares del SUAF.

El incremento se calcula sobre la base del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De esta manera, el porcentaje de suba supera el 2,2% informado por la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, aunque quedó por debajo de las estimaciones previas del Banco Central.

Además del ajuste por movilidad, la Anses confirmó que en diciembre se abonará la segunda cuota del aguinaldo a jubilados y pensionados.

ANSES: ¿cuánto cobrarán los jubilados en diciembre?

Con el aumento del 2,3%, la jubilación mínima pasará de $333.085,39 en noviembre a $340.746,35 en diciembre. A ese monto se le sumará el bono de $70.000 y el medio aguinaldo correspondiente ($170.373,18). En total, quienes cobran el haber mínimo recibirán $581.119,53 el próximo mes.

En el otro extremo, la jubilación máxima subirá de $2.241.349,35 a $2.292.900,39, y con el aguinaldo (de $1.146.450,19) el monto total será de $3.439.350,58.

Los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) percibirán $272.597,08 de haber, más el bono de $70.000 y $136.298,54 de aguinaldo, alcanzando un total de $478.895,62.

En tanto, las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez se elevarán a $238.522,44, más el bono de $70.000 y $119.261,23 de aguinaldo, por lo que el total a cobrar será de $427.783,67.

Por su parte, las PNC para madres de siete hijos tendrán un haber de $333.085,39, al que se sumará el bono de Anses y el aguinaldo, alcanzando también los $581.119,53. A este monto se adicionará, en los casos que corresponda, la Tarjeta Alimentar para quienes tienen menores o hijos con discapacidad a cargo.

Con esta actualización, la Anses busca mantener el poder adquisitivo de jubilaciones y asignaciones, en un contexto de inflación sostenida y previa revisión del esquema de movilidad para 2026.

En resumen: