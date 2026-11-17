Los jubilados y pensionados de la Anses recibirán en diciembre un aumento del 2,17%, el bono de $70.000 y la segunda cuota del aguinaldo. Quienes cobran la jubilación mínima percibirán un total de $750.695,03.

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) tendrán un incremento del 2,17% en diciembre de 2026. La actualización impactará en los haberes previsionales y también modificará el monto del aguinaldo que se pagará durante el último mes del año.

Además, continuará el pago del bono extraordinario de $70.000 para los beneficiarios que cobran los haberes más bajos. De esta manera, quienes perciben la jubilación mínima recibirán el haber actualizado, el refuerzo previsional y la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).

¿Cuánto cobran de aguinaldo los jubilados con la mínima en diciembre?

Los jubilados que cobran el haber mínimo recibirán un aguinaldo de $226.898,34 en diciembre de 2026. Este importe corresponde al 50% del haber mensual actualizado.

Con el aumento del 2,17%, la jubilación mínima quedará en $453.796,69. A ese importe se sumarán el bono de $70.000 y la segunda cuota del aguinaldo.

Por lo tanto, el total que cobrará un jubilado con la mínima durante diciembre será de $750.695,03.

Es importante tener en cuenta que el bono previsional no se incluye en el cálculo del aguinaldo, ya que el Sueldo Anual Complementario se determina sobre el haber mensual.

Cuánto cobran los jubilados y pensionados de Anses en diciembre de 2026

El aumento del 2,17% también alcanzará a las jubilaciones superiores al mínimo, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC).

Estos son los montos estimados para diciembre, con el aguinaldo y el bono previsional cuando corresponda:

Prestación Haber con aumento Bono Aguinaldo Total Jubilación mínima $453.796,69 $70.000 $226.898,34 $750.695,03 Jubilación máxima $3.053.622,05 – $1.526.811,02 $4.650.433,07 PUAM $363.037,35 $70.000 $181.518,65 $614.556 PNC por invalidez o vejez $317.657,68 $70.000 $158.828,84 $546.486,52

La actualización también comprende las pensiones para madres de siete hijos o más y las demás prestaciones no contributivas y pensiones graciables.

Cómo se paga el bono de $70.000 a los jubilados en diciembre

El bono extraordinario de Anses continuará siendo de $70.000 en diciembre. Se trata de un refuerzo que permanece congelado desde marzo de 2024 y se acredita junto con los haberes mensuales.

El pago completo está destinado a los jubilados y pensionados que cobran la mínima, los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y quienes reciben la PUAM.

En cambio, para los beneficiarios que tienen haberes superiores al mínimo, el bono se liquida de manera proporcional. El objetivo es que ningún jubilado alcanzado por el refuerzo cobre menos de $523.796,69 entre su haber y el bono.

Cómo tramitar la jubilación en Anses

Las personas que estén en condiciones de iniciar su jubilación pueden consultar sus aportes y comenzar el trámite a través de los canales oficiales de Anses.

Para hacerlo, deben seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de ANSES y acceder a la plataforma Mi Anses con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Seleccionar la opción Trabajo y luego Consultar Historia Laboral para verificar que todos los aportes estén registrados. Si faltan períodos trabajados, presentar la documentación que permita acreditarlos, como certificaciones de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a una obra social o declaraciones juradas. Completar el formulario PS 6.18, correspondiente a la Solicitud de Prestaciones Previsionales. Solicitar un turno en una oficina de Anses y concurrir el día asignado con el DNI y la documentación necesaria.

De esta manera, los futuros jubilados podrán verificar sus aportes y avanzar con la solicitud de la prestación previsional.