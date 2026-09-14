Jubilados con la mínima: cuánto cobrarán en octubre con el aumento de Anses

La jubilación mínima aumentará 1,7% en octubre y llegará a $435.919,96. Con el bono de $70.000, los jubilados que reciben el refuerzo cobrarán $505.919,96.

Los jubilados que cobran la mínima de Anses tendrán un nuevo aumento en octubre de 2026. El incremento será del 1,7%, luego de que el Indec informara la inflación de agosto.

Con la actualización, el haber mínimo pasará de $428.633,20 a $435.919,96.

Pero el monto final que recibirán los jubilados será mayor para quienes tienen derecho al bono de Anses. El refuerzo continúa en $70.000, por lo que el ingreso total llegará a:

$435.919,96 + $70.000 = $505.919,96.

Cuánto cobrará un jubilado con la mínima en octubre

El esquema para octubre queda de la siguiente manera:

Concepto Septiembre Octubre Jubilación mínima $428.633,20 $435.919,96 Bono $70.000 $70.000 Total $498.633,20 $505.919,96

Por lo tanto, quienes cobran la jubilación mínima y reciben el bono tendrán una mejora de $7.286,76 en su ingreso mensual.

El bono de Anses sigue en $70.000

El aumento del 1,7% se aplica sobre el haber previsional, pero no sobre el bono, que continúa en $70.000.

Por este motivo, aunque la jubilación mínima aumenta un 1,7%, el incremento sobre el ingreso total de quienes reciben el refuerzo será del 1,46%.

La actualización de octubre también alcanzará a otros beneficiarios de Anses, como pensionados, titulares de la PUAM, Pensiones No Contributivas, SUAF y AUH.

Asignaciones familiares del SUAF

El aumento de Anses también alcanzará a las asignaciones familiares del SUAF. La actualización modificará tanto los montos de las prestaciones como los límites de ingresos para acceder al sistema.

En octubre, la asignación por hijo será de:

Rango 1: $78.304

$78.304 Rango 2: $52.842

$52.842 Rango 3: $31.962

$31.962 Rango 4: $16.493

Para los hijos con discapacidad, los valores serán:

Rango 1: $255.044

$255.044 Rango 2: $180.429

$180.429 Rango 3: $113.874

También se actualizarán otras asignaciones familiares. El pago por nacimiento será de $92.862, mientras que la asignación prenatal llegará a $79.667.

En tanto, la prestación por adopción será de $555.181 y la asignación por matrimonio alcanzará los $139.041. La asignación por cónyuge quedará en $19.333.

La Ayuda Escolar Anual continuará en $85.000.

Nuevos límites de ingresos del SUAF

La actualización también modifica los topes para acceder a las asignaciones familiares.

El límite individual pasará de $3.211.126 a $3.265.716, mientras que el tope de ingresos del grupo familiar aumentará de $6.422.252 a $6.531.431.

Asignación Universal por Hijo: cuánto se cobrará en octubre

La movilidad del 1,7% también impactará en la Asignación Universal por Hijo (AUH).

En octubre, la prestación aumentará de $154.031 a $156.650.

Sin embargo, Anses abona mensualmente el 80% de la AUH y retiene el 20% restante. Por este motivo, el pago mensual directo será de $125.320, mientras que quedarán $31.330 retenidos.

En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el monto total subirá de $501.537 a $510.064. El 20% retenido será de $102.012,80 y el pago mensual directo alcanzará los $408.051,20.

Por último, el Complemento Leche del Plan 1000 Días aumentará de $58.098 a $59.086.

La actualización de octubre, en cambio, no modificará los montos de la Tarjeta Alimentar.