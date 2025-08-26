Jubilados: cómo podés designar un apoderado para cobrar

Los titulares de jubilaciones y pensiones pueden designar apoderados para realizar trámites o cobrar en su nombre. El procedimiento es sencillo y contempla distintas opciones según la situación del beneficiario.
Designar un apoderado puede ser una herramienta clave para garantizar el acceso a trámites y cobros de jubilaciones o pensiones de ANSES, especialmente en situaciones de movilidad reducida, residencia en el exterior o necesidad de acompañamiento legal.
A continuación, te explicamos quiénes pueden ser apoderados, qué documentación se requiere y cómo realizar el trámite paso a paso.
¿Quién puede ser apoderado?
Existen dos tipos de apoderados: para trámites y para cobro. En ambos casos, la persona designada debe ser mayor de 18 años o estar legalmente emancipada.
Apoderado para trámites
Podés designar a:
- Un familiar (cónyuge, conviviente previsional, madre/padre, abuelo, hijo, nieto, tío, primo, hermano, yerno, nuera, suegro, cuñado, entre otros).
- Tutor o curador.
- Abogado.
- Representante diplomático o consular.
Apoderado para cobro
Además de los anteriores, también podés designar a:
- Un banco (si residís en el exterior, debe contar con la opción de giro al exterior).
- Entidad pública nacional, provincial o municipal.
- Director o administrador de instituciones de salud o asistencia (en caso de internación).
- Representante especial por tiempo determinado (por imposibilidad de movilizarse).
- Mutual o institución de asistencia social.
- Abogado o procurador con poder certificado ante escribano.
Dato útil: Si el apoderado es un familiar, podés acercarte a una oficina sin turno previo.
Documentación requerida
La documentación varía según el tipo de apoderado:
|Tipo de apoderado
|Documentación necesaria
|Familiar
|DNI y documentación que acredite el vínculo
|Conviviente previsional
|Acreditación oficial de la relación
|Banco
|Carta Poder (PS 6.4) firmada y sellada por la entidad bancaria
|Tutor/Curador
|Sentencia judicial original y copia que indique el nombramiento
|Abogado
|Credencial profesional vigente
|Representante especial
|Autorización específica por tiempo determinado
Apoderado: ¿cómo hacer el trámite?
- Reuní la documentación Asegurate de contar con todos los papeles según tu situación y el tipo de poder que vas a otorgar.
- Sacá turno Podés hacerlo a través de los canales oficiales de atención. Recordá que si el apoderado es un familiar, no necesitás turno previo.
Este procedimiento busca facilitar el acceso a derechos previsionales, especialmente para quienes enfrentan barreras físicas, legales o geográficas. Designar un apoderado es un paso hacia una gestión más accesible, segura y acompañada.