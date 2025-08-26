Jubilados: cómo podés designar un apoderado para cobrar

Jubilados: cómo podés designar un apoderado para cobrar

Los titulares de jubilaciones y pensiones pueden designar apoderados para realizar trámites o cobrar en su nombre. El procedimiento es sencillo y contempla distintas opciones según la situación del beneficiario.

Redacción ElNueve.com

Designar un apoderado puede ser una herramienta clave para garantizar el acceso a trámites y cobros de jubilaciones o pensiones de ANSES, especialmente en situaciones de movilidad reducida, residencia en el exterior o necesidad de acompañamiento legal.

A continuación, te explicamos quiénes pueden ser apoderados, qué documentación se requiere y cómo realizar el trámite paso a paso.

¿Quién puede ser apoderado?

Existen dos tipos de apoderados: para trámites y para cobro. En ambos casos, la persona designada debe ser mayor de 18 años o estar legalmente emancipada.

Apoderado para trámites

Podés designar a:

  • Un familiar (cónyuge, conviviente previsional, madre/padre, abuelo, hijo, nieto, tío, primo, hermano, yerno, nuera, suegro, cuñado, entre otros).
  • Tutor o curador.
  • Abogado.
  • Representante diplomático o consular.

Apoderado para cobro

Además de los anteriores, también podés designar a:

  • Un banco (si residís en el exterior, debe contar con la opción de giro al exterior).
  • Entidad pública nacional, provincial o municipal.
  • Director o administrador de instituciones de salud o asistencia (en caso de internación).
  • Representante especial por tiempo determinado (por imposibilidad de movilizarse).
  • Mutual o institución de asistencia social.
  • Abogado o procurador con poder certificado ante escribano.

Dato útil: Si el apoderado es un familiar, podés acercarte a una oficina sin turno previo.

Documentación requerida

La documentación varía según el tipo de apoderado:

Tipo de apoderado Documentación necesaria
Familiar DNI y documentación que acredite el vínculo
Conviviente previsional Acreditación oficial de la relación
Banco Carta Poder (PS 6.4) firmada y sellada por la entidad bancaria
Tutor/Curador Sentencia judicial original y copia que indique el nombramiento
Abogado Credencial profesional vigente
Representante especial Autorización específica por tiempo determinado

Apoderado: ¿cómo hacer el trámite?

  1. Reuní la documentación Asegurate de contar con todos los papeles según tu situación y el tipo de poder que vas a otorgar.
  2. Sacá turno Podés hacerlo a través de los canales oficiales de atención. Recordá que si el apoderado es un familiar, no necesitás turno previo.

Este procedimiento busca facilitar el acceso a derechos previsionales, especialmente para quienes enfrentan barreras físicas, legales o geográficas. Designar un apoderado es un paso hacia una gestión más accesible, segura y acompañada.