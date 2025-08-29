Jubilados: cómo podés ahorrar $20000 en las compras de supermercado

Desde septiembre, los jubilados y pensionados que perciben sus haberes por Banco Nación acceden a reintegros del 5% en supermercados y una remuneración diaria por saldo en cuenta. La medida busca mejorar el poder de compra y generar ingresos extra sin trámites adicionales.

A partir de septiembre 2025, los jubilados y pensionados que perciban sus haberes a través del Banco de la Nación Argentina accederán a una serie de beneficios exclusivos que buscan mejorar su capacidad de compra y generar ingresos adicionales.

La medida fue anunciada por el Ministerio de Capital Humano en conjunto con ANSES, y forma parte de un convenio entre ambas entidades para acompañar a uno de los sectores más afectados por la inflación.

Jubilados: ¿Cómo es el reintegro en compras en supermercados?

El acuerdo contempla un reintegro del 5% sobre las compras realizadas con tarjeta de débito o crédito del Banco Nación, siempre que se utilice la billetera virtual BNA+ MODO.

El beneficio tiene un tope mensual de $20.000 y aplica en las principales cadenas de supermercados del país: Carrefour, Chango Más, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea.

Este reintegro se acumula con otras promociones vigentes del banco y se aplica automáticamente, sin necesidad de inscripción previa. Para acceder, es necesario tener instalada la app BNA+ en el celular y realizar los pagos desde allí.

Banco Nación: remuneración diaria

Además del reintegro, el Banco Nación acreditará diariamente en las cuentas de los beneficiarios una remuneración equivalente al 32% de Tasa Nominal Anual (TNA) sobre el saldo disponible, hasta un máximo de $500.000. Este rendimiento se aplica de forma automática y representa una alternativa segura para obtener ingresos extra por el dinero depositado.

Ambos beneficios estarán vigentes durante todo el mes de septiembre y se espera que continúen en los meses siguientes. La iniciativa busca aliviar el bolsillo de los adultos mayores y facilitar el acceso a productos de primera necesidad.

Banco Nación: ofrece préstamos con el interés más bajo

Los jubilados que perciben sus haberes en el banco Nación también pueden acceder a créditos con la tasa más baja del mercado.