Jubilados: ¿cómo pedir un préstamo de $2 millones y devolverlo en cuotas de $117899?

En enero del 2025, el Banco Nación mantiene uno de los créditos más accesibles para los retirados. Se puede devolver en cuotas y en hasta 36 meses.

En enero del 2026, el Banco Nación mantiene vigente su línea de préstamos personales para jubilados, pensionados y retirados que perciben sus haberes en la entidad. El programa, denominado Nación Previsional BNA, ofrece condiciones preferenciales, con destino libre, modalidad en pesos y plazos de devolución de hasta 72 meses.

Los montos disponibles van desde un mínimo de $10.000 hasta un máximo de $50.000.000, siempre que la cuota no supere el 35% de los haberes netos mensuales del solicitante. Los valores deben estar expresados en múltiplos de $100.

Este beneficio está disponible sin límite de edad, tanto para quienes opten por el sistema de e@descuentos como para quienes elijan el débito en cuenta. En ambos casos, las cuotas son mensuales y consecutivas.

Crédito Banco Nación: ¿Cuánto se devuelve por un préstamo de $2.000.000?

Con tasas actualizadas a enero, el préstamo a 36 meses la cuota asciende a $117898. El Costo Financiero Total Efectivo (CFTE) alcanza el 70,32%, incluyendo capital, interés e IVA sobre intereses.

Modalidades de amortización

Sistema francés : para débito en cuenta, con cuotas decrecientes

: para débito en cuenta, con cuotas decrecientes Cuotas iguales: para e@descuentos, descontadas directamente del recibo de haberes

Plazo Cuota mensual Sistema de amortización 36 meses $117898 Sistema francés (cuotas mensuales y consecutivas) Banco Nación: condiciones del préstamo a jubilados

Estas son las condiciones del crédito que ofrece el Banco Nación para jubilados.

El préstamo se otorga a sola firma, instrumentado mediante pagaré. El solicitante debe autorizar expresamente al Banco Nación para realizar los descuentos mensuales desde su cuenta o recibo de haberes.

Garantía: A sola firma, instrumentado mediante pagaré.

A sola firma, instrumentado mediante pagaré. Descuento de cuotas: Desde caja de ahorro (sistema francés) Desde recibo de haberes

Autorización expresa: El solicitante debe habilitar al Banco Nación a realizar los descuentos mensuales.

Nota: Los jubilados y pensionados que reciben sus haberes en el Banco Nación deben tener en cuenta que la cuota del crédito no puede superar el 35% de los ingresos. Es un ítem fundamental a la hora de que le otorguen determinado préstamo.