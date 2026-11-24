Tras el fin de semana largo, ANSES retoma este martes 24 de noviembre el calendario de pagos para jubilados y beneficiarios de asignaciones. Conocé quiénes cobran según la terminación del DNI y cuáles son los montos vigentes.

Tras el fin de semana largo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reanuda este martes 24 de noviembre el calendario de pagos. La jornada incluye a jubilados que superan el haber mínimo y beneficiarios de AUH, SUAF y Asignación por Embarazo, según la terminación del DNI.

Después del fin de semana largo, ANSES vuelve a acreditar los haberes y asignaciones correspondientes a noviembre de 2026. Este martes comienza el cronograma de pago para los jubilados y pensionados que cobran más que la mínima y continúa el calendario de las asignaciones familiares.

Quiénes cobran en ANSES este martes 24 de noviembre

De acuerdo con el calendario oficial del organismo, los titulares que tienen acreditado su pago para este martes son:

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: DNI terminados en 0 y 1.

DNI terminados en 0 y 1. Asignación Universal por Hijo (AUH): DNI terminados en 8.

DNI terminados en 8. Asignación Familiar por Hijo (SUAF): DNI terminados en 8.

DNI terminados en 8. Asignación por Embarazo: DNI terminados en 8.

Los beneficiarios pueden disponer del dinero en sus cuentas bancarias desde la fecha indicada en el cronograma.

Cuánto cobran los jubilados en noviembre de 2026

Los haberes previsionales de noviembre tienen un incremento del 1,93%, establecido mediante la Resolución 304/2026.

Con la actualización, la jubilación mínima quedó en $444.158,46, mientras que el haber máximo asciende a $2.988.765,82.

Además, continúa el pago del bono extraordinario de hasta $70.000. Los jubilados cuyos ingresos superan la mínima, pero no alcanzan los $514.158,46, reciben un complemento proporcional hasta llegar a ese importe.

Cuánto se cobra por AUH y Asignación por Embarazo

En noviembre, la Asignación Universal por Hijo tiene un valor de $159.611 por cada menor. Sin embargo, debido a la retención del 20% que aplica ANSES, el pago mensual directo es de $127.688,80. El importe restante se acumula hasta la presentación de la Libreta AUH.

Para hijos con discapacidad, el monto de la prestación asciende a $519.704, con un depósito directo de $415.763,20 cuando corresponde la retención.

Por su parte, la Asignación por Embarazo también tiene un valor de $159.611. Las titulares reciben mensualmente $127.688,80 y el 20% restante queda reservado hasta cumplir con los requisitos correspondientes.

Cuánto paga ANSES por SUAF en noviembre

Los montos de la Asignación Familiar por Hijo del SUAF varían según los ingresos del grupo familiar y la zona de residencia.

Por ese motivo, el importe que recibe cada trabajador registrado puede ser diferente, de acuerdo con el rango de ingresos en el que se encuentre su familia.

Cómo consultar la liquidación de ANSES

Los titulares pueden consultar cuánto cobran y verificar el detalle de sus liquidaciones a través de Mi ANSES.

Para ingresar deben contar con su número de CUIL o CUIT y la Clave de la Seguridad Social. Dentro de la plataforma pueden consultar los recibos de haberes y los importes correspondientes a cada prestación.