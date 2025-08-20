Jubilaciones: ¿en cuánto quedarían sin el veto del Gobierno Nacional?

El veto presidencial a la ley de aumentos jubilatorios dejó en suspenso mejoras clave para millones de beneficiarios. Mientras el Congreso busca revertir la medida, los haberes de agosto y septiembre muestran una brecha de hasta $155.000 entre lo que se paga y lo que se hubiera pagado con la fórmula vetada.
El debate por los haberes de los jubilados se convirtió en uno de los ejes más tensos de la agenda política nacional. El Congreso había aprobado un proyecto impulsado por la oposición que establecía un aumento automático del 7,2 % para todas las jubilaciones y elevaba el bono extraordinario de $70.000 a $110.000.
Sin embargo, el presidente Javier Milei vetó la iniciativa, y los pagos de agosto y septiembre se realizaron bajo el esquema vigente: actualización mensual por inflación con dos meses de rezago.
La propuesta opositora fue sancionada por el Senado con el objetivo de recomponer el poder adquisitivo de los jubilados. El oficialismo argumentó que el proyecto comprometía el equilibrio fiscal y, mediante el veto presidencial, desactivó su aplicación. Actualmente, la oposición busca reunir dos tercios de los votos en ambas cámaras para revertir el veto, aunque el Gobierno anticipó que judicializará cualquier intento de implementación.
Jubilaciones: lo que se pagó vs. lo que se hubiera pagado
Agosto 2025:
|Prestación
|Monto con esquema vigente
|Monto con ley vetada
|Diferencia
|Jubilación mínima
|$384.305
|$446.928
|+$62.623
|PUAM
|$321.444
|$379.510
|+$58.066
|PNC
|$290.013
|$346.855
|+$56.842
|Jubilación máxima
|$2.114.978
|$2.267.263
|+$152.285
Septiembre 2025:
|Prestación
|Monto con esquema vigente
|Monto con ley vetada
|Diferencia
|Jubilación mínima
|$390.277
|$453.519
|+$63.242
|PUAM
|$326.221
|$384.723
|+$58.502
|PNC
|$294.194
|$350.108
|+$55.914
|Jubilación máxima
|$2.155.162
|$2.310.463
|+$155.301
Estas cifras permiten dimensionar el impacto directo del veto en los ingresos de los beneficiarios. Mientras el esquema vigente ajusta por inflación, la fórmula vetada proponía un refuerzo más agresivo frente a la pérdida de poder adquisitivo.
El desenlace legislativo sigue abierto, pero los jubilados ya sienten la diferencia en sus bolsillos.