Jubilaciones: ¿en cuánto quedarían sin el veto del Gobierno Nacional?

El debate por los haberes de los jubilados se convirtió en uno de los ejes más tensos de la agenda política nacional. El Congreso había aprobado un proyecto impulsado por la oposición que establecía un aumento automático del 7,2 % para todas las jubilaciones y elevaba el bono extraordinario de $70.000 a $110.000.

Sin embargo, el presidente Javier Milei vetó la iniciativa, y los pagos de agosto y septiembre se realizaron bajo el esquema vigente: actualización mensual por inflación con dos meses de rezago.

La propuesta opositora fue sancionada por el Senado con el objetivo de recomponer el poder adquisitivo de los jubilados. El oficialismo argumentó que el proyecto comprometía el equilibrio fiscal y, mediante el veto presidencial, desactivó su aplicación. Actualmente, la oposición busca reunir dos tercios de los votos en ambas cámaras para revertir el veto, aunque el Gobierno anticipó que judicializará cualquier intento de implementación.

Jubilaciones: lo que se pagó vs. lo que se hubiera pagado

Agosto 2025:

Prestación Monto con esquema vigente Monto con ley vetada Diferencia Jubilación mínima $384.305 $446.928 +$62.623 PUAM $321.444 $379.510 +$58.066 PNC $290.013 $346.855 +$56.842 Jubilación máxima $2.114.978 $2.267.263 +$152.285

Septiembre 2025:

Prestación Monto con esquema vigente Monto con ley vetada Diferencia Jubilación mínima $390.277 $453.519 +$63.242 PUAM $326.221 $384.723 +$58.502 PNC $294.194 $350.108 +$55.914 Jubilación máxima $2.155.162 $2.310.463 +$155.301

Estas cifras permiten dimensionar el impacto directo del veto en los ingresos de los beneficiarios. Mientras el esquema vigente ajusta por inflación, la fórmula vetada proponía un refuerzo más agresivo frente a la pérdida de poder adquisitivo.

El desenlace legislativo sigue abierto, pero los jubilados ya sienten la diferencia en sus bolsillos.