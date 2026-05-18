Jubilación mínima: cuánto vas a cobrar en junio con el aumento y bono extra

Los haberes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) tendrán un aumento del 2,58% en junio de 2026. Como resultado de la movilidad aplicada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), la jubilación mínima pasará a ser de $403.317,99.

La actualización quedó confirmada luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicara el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a abril. Aunque el organismo informó una inflación del 2,6%, Anses aplicará un incremento del 2,58%, ya que toma el índice exacto con dos decimales, tal como establece el Decreto 274/2024.

Cómo impacta el bono congelado en la jubilación mínima

El bono extraordinario de $70.000 que reciben jubilados y pensionados de menores ingresos continúa congelado desde marzo de 2024. Esta situación reduce el impacto real del incremento mensual, por lo que quienes perciben la jubilación mínima tendrán un aumento efectivo del 2,19%.

Con la actualización de junio, el haber mínimo subirá de $393.174,10 a $403.317,99. Al sumar el bono extraordinario y la primera cuota del aguinaldo, el ingreso total alcanzará los $674.976,99 durante ese mes.

Qué pasará con otras prestaciones de Anses

El aumento de la jubilación mínima también repercutirá en otras prestaciones previsionales vinculadas al haber mínimo del SIPA.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80% de la jubilación mínima, aumentará a $322.654,39. Con el bono de $70.000 y el medio aguinaldo, el total a cobrar será de $553.981,59.

Por otro lado, las pensiones no contributivas (PNC) por discapacidad y por vejez, que representan el 70% del haber mínimo, se actualizarán a $282.322,59. Sumando el bono extraordinario y el aguinaldo, el ingreso total ascenderá a $493.483,89.

En tanto, las pensiones no contributivas para madres de siete hijos continuarán equiparadas a la jubilación mínima. Por ello, el haber mensual será de $403.317,99 y el total con bono y aguinaldo llegará a $674.976,99.

Cuándo estarán disponibles los recibos de haberes

Los jubilados y pensionados podrán consultar sus liquidaciones actualizadas desde el inicio del calendario de pagos de junio. Según informó Anses, los recibos estarán disponibles a partir del lunes 8 de junio en Mi Anses.

Para acceder al detalle del cobro, los beneficiarios deberán ingresar a la plataforma con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.