Formulario Madres: ¿de qué se trata?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aclaró el alcance del denominado Formulario Madres y llevó tranquilidad ante las dudas que suelen surgir en torno a este trámite.

El organismo remarcó que su presentación no convierte una asignación del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) en la Asignación Universal por Hijo (AUH), ni tampoco desvincula los ingresos del otro progenitor.

Para qué sirve el Formulario Madres

El Formulario Madres —PS 2.73— está disponible tanto para titulares de la AUH como para beneficiarios de la asignación por hijo del SUAF. Su finalidad es permitir el cambio de titular del cobro de la prestación.

En muchos casos, quien tiene la tenencia o convive con el menor no figura como titular de la asignación que paga Anses. Esta situación suele presentarse tras una separación o divorcio, o cuando se desconoce el paradero del otro progenitor.

A través de este trámite, la persona que convive con el niño puede pasar a cobrar directamente la asignación correspondiente. Sin embargo, Anses enfatizó que el formulario no modifica el tipo de beneficio otorgado.

No transforma SUAF en AUH

Desde el organismo señalaron que uno de los principales malentendidos es creer que la presentación del Formulario Madres transforma automáticamente el SUAF en AUH, o viceversa. Esto no es así.

El tipo de prestación depende exclusivamente de la situación laboral de los progenitores. Por lo tanto, aunque cambie el titular del cobro, el régimen de la asignación seguirá siendo el mismo.

Además, Anses confirmó que el trámite no elimina la consideración de los ingresos del otro progenitor. El organismo continúa evaluando los recursos del grupo familiar para determinar el acceso al beneficio y, en el caso del SUAF, el monto que corresponde percibir.

No reemplaza la cuota alimentaria

Por otra parte, el Formulario Madres PS 2.73 tampoco sustituye obligaciones legales. El progenitor no conviviente mantiene la obligación de cumplir con la cuota alimentaria, que debe reclamarse por la vía judicial correspondiente.

Desde Anses recordaron que el pago de la AUH o del SUAF no reemplaza la obligación de brindar asistencia alimentaria, ya que se trata de prestaciones de la seguridad social que no suplen responsabilidades familiares establecidas por ley.