Formulario Madres: cómo descargarlo y presentarlo para que una mamá separada cobre la asignación de su hijo

Muchas madres que cuidan a sus hijos observan que el padre sigue cobrando la Asignación Familiar; mediante el Formulario PS 2.73, ANSES habilita un trámite de 60 a 90 días para transferir el SUAF al progenitor que efectivamente tutela al menor, con montos y calendario de cobro actualizados para septiembre de 2025.

Muchas madres que crían a sus hijos han visto cómo la Asignación Familiar la cobra el padre, aunque no conviva ni cuide al menor. Para garantizar que el beneficio llegue al progenitor que efectivamente tiene a su cargo a los chicos, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pone a disposición un trámite específico: Formulario Madres.

Cada tipo de asignación sigue criterios distintos:

SUAF (Sistema Único de Asignaciones Familiares): destinado a quienes trabajan en relación de dependencia, monotributistas o titulares de prestaciones previsionales.

AUH (Asignación Universal por Hijo): pensado para quienes no cuentan con trabajo registrado o están en situación de vulnerabilidad.

Aunque el SUAF se liquida por defecto al progenitor titular que cobra un salario formal, ANSES reconoce el derecho de la madre (o del padre) que cuida al menor a solicitar la transferencia del cobro.

Formulario Madres PS 2.73: ¿cómo solicitar el cambio de titularidad?

El Formulario PS 2.73, conocido como “Formulario Madres”, es la declaración jurada que permite acreditar quién cuida efectivamente al beneficiario. Puede ser presentado por ambos progenitores, pero lo utilizan mayoritariamente las madres.

Cuándo presentarlo

Padres separados o divorciados.

Cuando se desconoce o no se localiza al otro progenitor.

Cualquier otra situación en la que quien figura como titular no desempeñe el cuidado diario.

Documentación requerida

Formulario PS 2.73 debidamente completado y firmado. Original y copia de DNI del solicitante. Partida de nacimiento del menor. En su caso, sentencia de divorcio o acta de convivencia finalizada. Comprobante de domicilio (reciente).

Dónde y cómo presentarlo

Solicitá turno en anses.gob.ar o por teléfono 130.

Presentate en la oficina con toda la documentación.

Conservá el comprobante de presentación.

El trámite suele demorar entre 60 y 90 días hábiles. Durante ese lapso, el cobro continuará realizándose bajo la modalidad habitual (por “embargo” al salario del otro progenitor).

Formulario Madres: ¿qué sucede después de presentar el formulario?

Después de presentar el formulario sucede:

ANSES verifica la información y, si corresponde, emite la resolución de cambio de titularidad. Se actualiza la cuenta de pago (Cuenta Santa Fe, CBU o Red Link) del nuevo beneficiario. El primer pago con la nueva titularidad se encuentra con ajuste retroactivo al mes siguiente de la presentación.

En caso de rechazo, ANSES notifica el motivo y permite presentar un descargo o nueva documentación.

Formulario Madres: ¿cómo consultar mi trámite?

Consultá el estado del trámite: Mi ANSES > Asignaciones Familiares > Consultar trámites.

En caso de demora excesiva (más de 90 días hábiles), elevá un reclamo en la Defensoría del Pueblo o ante la oficina de atención al público.

Para asesoramiento jurídico gratuito, podés recurrir a los Centros de Acceso a la Justicia o a las defensorías provinciales.

SUAF: ¿Cuánto y cuándo vas a cobrar en septiembre?

Los valores del SUAF se actualizan periódicamente según la inflación del mes anterior. En septiembre el ajuste es del 1,9 % responde al dato de inflación de julio de 2025 publicado por el INDEC y se aplica desde septiembre para preservar el poder adquisitivo de las familias beneficiarias

SUAF: Montos por hijo

Concepto Agosto 2025 Septiembre 2025 Asignación Familiar por Hijo $56.489 $57.492 Asignación Familiar por Hijo con discapacidad $183.861 $187.195

SUAF: Fechas de cobro en septiembre 2025

ANSES publica un cronograma modular según el último número de DNI. A modo orientativo:

DNI terminados en 0 y 1: primera semana de septiembre.

Terminados en 2 y 3: segunda semana de septiembre.

Terminados en 4 y 5: tercera semana de septiembre.

Terminados en 6 y 7: cuarta semana de septiembre.

Terminados en 8 y 9: últimos días hábiles de septiembre.

Ver el calendario oficial en la página de ANSES