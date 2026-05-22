Fodo de Desempleo: comenzaron los pagos ¿cuánto te corresponde y qué día vas a cobrar?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) puso en marcha el cronograma de pagos del Fondo de Desempleo correspondiente a mayo de 2026. La prestación está dirigida a trabajadores en relación de dependencia que perdieron su empleo por causas ajenas a su voluntad y cumple una función de asistencia económica temporal mientras buscan reinsertarse en el mercado laboral.

Fondo de Desempleo en mayo: ¿cuáles son las fechas de pago?

El calendario de pagos de Anses se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Las fechas previstas para mayo son las siguientes:

22 de mayo: DNI terminados en 0 y 1.

DNI terminados en 0 y 1. 26 de mayo: DNI terminados en 2 y 3.

DNI terminados en 2 y 3. 27 de mayo: DNI terminados en 4 y 5.

DNI terminados en 4 y 5. 28 de mayo: DNI terminados en 6 y 7.

DNI terminados en 6 y 7. 29 de mayo: DNI terminados en 8 y 9.

Cuánto paga Anses por el Fondo de Desempleo

El monto de la prestación equivale al 75% del promedio de los salarios de los últimos seis meses trabajados antes de la desvinculación laboral.

Sin embargo, el beneficio cuenta con límites mínimos y máximos atados al salario mínimo, vital y móvil. Para mayo de 2026, los topes vigentes son de $181.500 como mínimo y $363.000 como máximo.

No obstante, como el Fondo de Desempleo se liquida a mes vencido, durante el cronograma de mayo se abonan los valores correspondientes al período anterior. Por ese motivo, el monto mínimo que efectivamente se paga este mes es de $178.900, mientras que el máximo alcanza los $357.800.

Además, los beneficiarios del Fondo de Desempleo también pueden cobrar asignaciones familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), cuyos montos fueron actualizados en mayo con un incremento del 3,38%, según la normativa vigente de Anses.

Quiénes pueden acceder al beneficio

El Fondo de Desempleo está destinado a trabajadores registrados que hayan sido despedidos sin justa causa, por finalización de contrato o por motivos ajenos a su voluntad.

En cambio, el beneficio no corresponde en casos de renuncia voluntaria.

Entre los requisitos, Anses exige contar con aportes registrados al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y presentar la documentación que certifique el cese laboral.

Cómo hacer el trámite

La solicitud debe iniciarse dentro de los 90 días hábiles posteriores al despido. Si el trámite se realiza fuera de ese plazo, Anses descuenta un día de prestación por cada jornada de demora.

La gestión puede hacerse de manera online a través de Mi Anses o presencialmente en una oficina del organismo, con turno previo.