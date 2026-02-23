Empiezan a cobrar jubilados con haberes mayores a la mínima: ¿cuánto va a percibir de bono extra?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio inicio al cronograma de pagos de febrero de 2026 para jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciben haberes superiores al mínimo. Este mes, el organismo liquida un bono proporcional que complementa el aumento por movilidad y garantiza un piso de ingresos.

El refuerzo extraordinario fue establecido mediante el Decreto 65/2026, que dispuso el pago de un bono de hasta $70.000. La medida acompaña el incremento del 2,85% aplicado por la fórmula de movilidad y asegura que ningún jubilado cobre menos de $429.254,35 en febrero.

Bono proporcional para quienes superan la mínima

En el caso de los jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo, el bono se liquida de manera proporcional hasta alcanzar los $429.254,35. De esta forma, los montos quedan establecidos de la siguiente manera:

Haber de $359.254,35: bono de $70.000.

Haber de $369.254,35: bono de $60.000.

Haber de $379.254,35: bono de $50.000.

Haber de $389.254,35: bono de $40.000.

Haber de $399.254,35: bono de $30.000.

Haber de $409.254,35: bono de $20.000.

Haber de $419.254,35: bono de $10.000.

Así, el refuerzo se reduce progresivamente a medida que el haber se acerca al monto garantizado.

Calendario de pagos de febrero 2026

De acuerdo con la Resolución 1091/2024, la Anses organizó el cronograma de pagos según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Para quienes cobran más que la mínima, las fechas son las siguientes:

23 de febrero de 2026: DNI terminados en 0 y 1.

24 de febrero de 2026: DNI terminados en 2 y 3.

25 de febrero de 2026: DNI terminados en 4 y 5.

26 de febrero de 2026: DNI terminados en 6 y 7.

27 de febrero de 2026: DNI terminados en 8 y 9.

Los beneficiarios pueden consultar el detalle de su liquidación a través de Mi Anses, ingresando con su CUIL o CUIT y la Clave de la Seguridad Social. Allí se puede verificar el haber a cobrar, los descuentos aplicados y el bono correspondiente.