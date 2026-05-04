El Gobierno habló sobre un posible regreso de los créditos ANSES: ¿qué pasará?

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aclaró que el Gobierno nacional no planea relanzar los Créditos Anses para jubilados y pensionados. De esta manera, desmintió las versiones que circularon en redes sociales y distintos portales sobre una posible vuelta del programa de financiamiento.

Los Créditos Anses fueron una herramienta utilizada por jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares para acceder a préstamos con tasas más bajas que las del mercado. Estos fondos solían destinarse a viajes, refacciones en el hogar o la compra de electrodomésticos, por lo que cualquier rumor sobre su regreso genera expectativas entre los beneficiarios.

Sin embargo, Adorni fue categórico al señalar que no existe ningún plan oficial para reactivar esta línea de créditos. Sus declaraciones se alinean con la postura del Gobierno de no utilizar los recursos del sistema previsional para otorgar préstamos personales, una política que quedó formalizada a través del Decreto 421/2025.

En este contexto, quienes perciben haberes de la Anses actualmente no cuentan con opciones de financiamiento desde el Estado y deben recurrir a entidades privadas en caso de necesitar un préstamo.

Créditos de ANSES: hay un proyecto en el Congreso

A pesar de esto, en el Congreso Nacional existe un proyecto de ley que propone la creación de un nuevo programa de créditos destinado al refinanciamiento de deudas.

La iniciativa contempla préstamos de hasta $1.500.000, que no se depositarían en la cuenta del beneficiario, sino que serían utilizados directamente por el organismo para cancelar compromisos con tarjetas de crédito o prestadores no bancarios.

No obstante, el proyecto aún no fue tratado por los legisladores y no tiene fecha prevista de debate. Además, su aprobación aparece como poco probable debido al rechazo del oficialismo, que actualmente cuenta con un fuerte respaldo dentro del Congreso.