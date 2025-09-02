Desempleo: ¿cuándo y cuánto vas a cobrar en septiembre?

ANSES confirmó el calendario de pagos del Fondo de Desempleo para septiembre, con montos actualizados entre $161.000 y $322.000. El beneficio se liquida a mes vencido y está destinado a trabajadores despedidos sin causa.

Redacción ElNueve.com

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el cronograma de pagos del Fondo de Desempleo correspondiente al mes de septiembre de 2025, destinado a trabajadores registrados que hayan sido despedidos sin causa, cuyo contrato haya finalizado o que se encuentren afectados por causas ajenas a su voluntad.

Este beneficio se liquida a mes vencido, por lo que en septiembre se abonarán las cuotas correspondientes a agosto.

Desempleo: ¿Cuánto se cobra en septiembre del 2025?

El monto del Fondo de Desempleo equivale al 75% del mejor salario de los últimos seis meses previos al despido, aunque está sujeto a topes actualizados según el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

Según la Resolución 5/2025, los nuevos límites vigentes son:

  • Monto mínimo: $161.000
  • Monto máximo: $322.000

Este ajuste responde al reciente incremento del SMVM y se suma a otras medidas de protección social como los descuentos en medicamentos para jubilados y la adecuación de prestaciones por feriados móviles.

Desempleo ¿Cuándo vas a cobrar en septiembre 2025?

El cronograma de pagos está organizado según la terminación del DNI del beneficiario:

Fecha de cobro Terminación de DNI
Viernes 19 de septiembre 0 y 1
Lunes 22 de septiembre 2 y 3
Martes 23 de septiembre 4 y 5
Miércoles 24 de septiembre 6 y 7
Jueves 25 de septiembre 8 y 9

Desempleo: ¿Cómo solicitar el beneficio?

Para acceder al Fondo de Desempleo, el trabajador debe iniciar el trámite en ANSES dentro de los 90 días hábiles posteriores a la desvinculación laboral. Si se excede ese plazo, se descontará una cuota por cada día hábil de demora.

El trámite puede realizarse:

  • Presencialmente, con turno previo en oficinas de ANSES
  • Online, desde el portal MI ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social

Importante: El beneficio no corresponde en casos de renuncia voluntaria, por lo que es obligatorio acreditar la causal de despido para acceder a la prestación.