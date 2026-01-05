Complemente Leche Mil Días: ¿cuánto vas a cobrar con el aumento de enero del 2026?

Anses confirmó que el Complemento Leche del Plan de los Mil Días subirá a $47.341 en enero de 2026. El beneficio se paga junto con la AUH y la asignación por embarazo y es compatible con la Tarjeta Alimentar.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el monto que pagará el Complemento Leche del Plan de los Mil Días en enero de 2026. Según lo informado en la página oficial de MI ANSES, el beneficio se incrementó a $47.341 y se abonará junto con la Asignación por Embarazo y la Asignación Universal por Hijo (AUH) a las familias con hijos de hasta tres años.

El Complemento Leche es un subsidio alimentario destinado a hogares en situación de vulnerabilidad y reemplaza la entrega de leche en centros de salud. Está dirigido exclusivamente a titulares de la AUH y de la asignación por embarazo, y su objetivo es garantizar una adecuada nutrición durante los primeros años de vida.

Este beneficio se otorga de manera automática gracias al cruce de datos entre Anses y el Ministerio de Capital Humano. No requiere inscripción previa, aunque su acreditación puede demorar hasta 90 días desde el inicio del cobro de la prestación principal.

Anses actualiza el importe del Complemento Leche todos los meses en función de la movilidad de la AUH, que se ajusta según el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec. A diferencia de otros beneficios del Plan de los Mil Días, este monto no fue incluido en la Resolución 380/2025, por lo que debió ser confirmado posteriormente a través del sitio web oficial del organismo.

¿Cuánto paga la Tarjeta Alimentar en enero del 2026?

Además del Complemento Leche, las familias beneficiarias también pueden acceder a la Tarjeta Alimentar, que se otorga de forma directa y cuyo monto varía según la cantidad de hijos del grupo familiar. En enero de 2026, los valores son

$52.250 para familias con un hijo

$81.936 para aquellas con dos hijos

$108.062 para las que tienen tres o más hijos.

Los titulares de la AUH y de la asignación por embarazo podrán verificar el cobro del Complemento Leche a partir del viernes 9 de enero de 2026. Para hacerlo, deberán ingresar a Mi Anses con la Clave de la Seguridad Social y seleccionar las opciones “Hijos” y “Mis asignaciones”.