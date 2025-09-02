CODEM: ¿no sabés que obra social tenés? cómo averiguarlo a través de ANSES

Los trabajadores, jubilados y beneficiarios de ANSES pueden consultar y descargar el CODEM, el comprobante que acredita su obra social, sin necesidad de trámites presenciales. El documento es válido para gestiones y puede actualizarse desde la web o la app mi ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, recuerda que los trabajadores en actividad, titulares de la Prestación por Desempleo, jubilados y pensionados que cuenten con cobertura de una obra social pueden acceder al Comprobante de Empadronamiento (CODEM) de manera rápida y gratuita.

Este documento, disponible en línea, no requiere firma ni sello y es válido para realizar cualquier tipo de trámite relacionado con la obra social.

¿Qué es el CODEM?

El CODEM es el comprobante oficial que acredita la obra social asignada a una persona y sus familiares a cargo. Puede descargarse directamente desde el sitio web de ANSES o a través de la app mi ANSES, sin necesidad de acudir a una oficina.

¿Quiénes tienen derecho a cobertura?

Todo trabajador en relación de dependencia tiene derecho a la cobertura de una obra social para sí mismo y para sus familiares a cargo, que incluyen:

Cónyuge o conviviente

Hijos solteros menores de 21 años

Hijos de hasta 25 años que se encuentren estudiando

Hijos con discapacidad, sin límite de edad

¿Cómo incorporar o dar de baja familiares?

Si el titular necesita incorporar o excluir a algún familiar del grupo cubierto, puede realizar el trámite de forma virtual:

Desde la sección Atención Virtual en anses.gob.ar

en anses.gob.ar O mediante la app mi ANSES, disponible para dispositivos móviles

Este procedimiento permite actualizar la cobertura sin necesidad de desplazarse, garantizando el acceso a la salud de manera ágil y segura.