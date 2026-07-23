Certificación Negativa de ANSES: qué es, para qué sirve y cómo obtenerla gratis

La Certificación Negativa de ANSES puede obtenerse de manera gratuita y 100% online con solo ingresar el CUIL. El comprobante tiene una vigencia de 30 días y acredita que la persona no registra aportes laborales, prestaciones del organismo ni obra social durante el período consultado.

La Certificación Negativa de ANSES es un comprobante que permite acreditar que una persona no registra determinados aportes laborales ni percibe prestaciones del organismo durante un período determinado. El trámite es gratuito, se realiza de manera online y puede gestionarse en pocos minutos.

El certificado puede descargarse desde una computadora o un teléfono celular, ingresando al sitio web de ANSES o a la aplicación mi ANSES, simplemente con el número de CUIL.

¿Qué acredita la Certificación Negativa?

La Certificación Negativa deja constancia de que, durante el período consultado, la persona:

No registra aportes como trabajador en relación de dependencia.

No tiene transferencias como trabajador autónomo.

No realiza aportes como monotributista.

No figura como trabajador de casas particulares.

No cobra prestaciones de ANSES.

No cuenta con obra social.

Este documento suele ser solicitado para realizar distintos trámites ante organismos públicos, entidades bancarias o programas sociales.

Cómo obtener la Certificación Negativa

El trámite es completamente digital y puede hacerse desde cualquier lugar.

Para obtener el certificado, solo hay que:

Ingresar al sitio de ANSES o a la aplicación mi ANSES. Introducir el número de CUIL. Consultar y descargar la Certificación Negativa correspondiente al período solicitado.

No es necesario concurrir a una oficina del organismo ni contar con turno previo.

¿Cuánto tiempo tiene validez?

La Certificación Negativa tiene una vigencia de 30 días desde su emisión.

Además, el comprobante no requiere firma ni sello de ANSES, por lo que el documento descargado desde los canales oficiales posee plena validez para los trámites que lo soliciten.