La AFA negó que el FBI haya secuestrado celulares de Chiqui Tapia y desmintió citaciones judiciales en Estados Unidos

La AFA rechazó las versiones que aseguraban que Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero Pablo Toviggino habían sido retenidos por el FBI en Estados Unidos. La entidad afirmó que no existieron secuestros de teléfonos, citaciones judiciales ni medidas procesales contra sus dirigentes y advirtió que podría iniciar acciones legales.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) salió al cruce por las versiones difundidas en las últimas horas sobre un supuesto procedimiento del FBI contra su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. A través de un comunicado oficial, la entidad calificó las publicaciones como “falsas” y aseguró que ninguno de sus dirigentes fue citado por la Justicia estadounidense ni sufrió el secuestro de teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos.

Qué dijo la AFA sobre las versiones que involucraban al FBI

El comunicado fue emitido luego de que distintos medios nacionales informaran que, antes del regreso de la Selección argentina tras la final del Mundial 2026, agentes del FBI habrían realizado un procedimiento en el aeropuerto de Nueva York que incluyó la incautación de dispositivos electrónicos pertenecientes a dirigentes de la AFA.

Desde la entidad desmintieron categóricamente esa información. “Es absolutamente falso afirmar que Claudio Tapia o Pablo Toviggino hayan sido citados a declarar por la Justicia de los Estados Unidos, como también resulta falso sostener que les hayan sido incautados teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico”, señalaron.

La AFA sostuvo que el documento emitido por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida no estaba dirigido contra Tapia ni contra Toviggino.

Según explicaron, el requerimiento judicial fue enviado a un tercero para solicitar determinada documentación y registros de comunicaciones vinculados con distintas personas, entre ellas autoridades de la institución.

Por ese motivo, remarcaron que el oficio no implica una citación judicial ni establece obligaciones procesales para los dirigentes argentinos. En el comunicado, la entidad también aclaró que el escrito judicial no contempla restricciones personales ni procedimientos sobre sus autoridades.

“La documentación no dispone ninguna medida personal respecto del presidente de la AFA ni de su tesorero, no ordena su comparecencia, no impone obligación procesal alguna y tampoco registra diligencias de secuestro o incautación de bienes”, indicaron.

De esta manera, la institución rechazó todas las versiones que vinculaban a sus máximos dirigentes con una investigación judicial en territorio estadounidense.

La aclaración oficial llegó después de que diferentes medios publicaran que el operativo habría provocado demoras en la salida del vuelo chárter que trasladó a parte del plantel de la Selección argentina de regreso al país tras disputar la final del Mundial 2026.

Esas versiones también vinculaban el supuesto procedimiento con una investigación relacionada con la empresa TourProdEnter LLC, firma radicada en Florida que habría intervenido en acuerdos comerciales, amistosos y contratos de patrocinio vinculados a la AFA.

Sin embargo, la entidad no hizo referencia al contenido de esa investigación y únicamente negó que existan medidas judiciales contra sus autoridades.

Además de desmentir las publicaciones, la AFA cuestionó el tratamiento periodístico del tema y pidió verificar adecuadamente el contenido de los documentos judiciales antes de difundir información.

Finalmente, la institución advirtió que se reserva el derecho de iniciar acciones legales contra quienes difundan datos que consideren “falsos o manifiestamente engañosos”, al entender que afectan el honor y la imagen de la entidad y de sus dirigentes.