Capital Humano entregará tarjetas prepagas para pagar cursos de formación laboral: quiénes podrán acceder

El Gobierno reglamentó el Programa Formando Capital Humano, que financiará capacitaciones laborales mediante vouchers mensuales acreditados en tarjetas prepagas. El beneficio estará destinado a mayores de 18 años que cumplan determinados requisitos.

El Ministerio de Capital Humano implementará un sistema de tarjetas prepagas para financiar cursos de formación laboral y profesional. La iniciativa permitirá que los beneficiarios del Programa Formando Capital Humano accedan a capacitaciones aranceladas mediante vouchers mensuales destinados exclusivamente al pago de los cursos.

La medida quedó establecida en la nueva reglamentación del programa, aprobada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social mediante la Resolución 593/2026.

A diferencia de otros planes sociales que entregan una prestación económica mensual de libre disponibilidad, este mecanismo tendrá un uso específico: el dinero acreditado no podrá retirarse en efectivo ni utilizarse para realizar otros pagos.

Cómo funcionarán las tarjetas prepagas de Capital Humano

El artículo 7 del reglamento establece que cada voucher consistirá en una asignación dineraria mensual que será acreditada en una tarjeta prepaga personal e intransferible.

Los beneficiarios deberán utilizarla para abonar los aranceles de los cursos de formación laboral que hayan sido aprobados dentro del programa.

El financiamiento podrá cubrir la totalidad del costo de la capacitación o solamente una parte. En este último caso, el participante tendrá que pagar la diferencia con sus propios recursos.

Además, el importe no será igual para todos. La Dirección Nacional de Formación Laboral determinará cuánto dinero corresponderá a cada curso, respetando los límites establecidos en las convocatorias.

Por el momento, la reglamentación no establece un monto general para los vouchers ni informa qué entidad financiera emitirá las tarjetas prepagas. Tampoco fija una fecha para su entrega.

Quiénes podrán acceder a los vouchers de Capital Humano

El Programa Formando Capital Humano está destinado a personas mayores de 18 años que necesiten mejorar sus posibilidades de inserción laboral mediante capacitaciones profesionales.

Entre los potenciales beneficiarios se encuentran:

Personas desocupadas.

Titulares de la prestación por desempleo de Anses.

Trabajadores sin empleo formal registrado.

Empleados del sector privado con ingresos brutos de hasta tres salarios mínimos.

Trabajadores del servicio doméstico.

Trabajadores rurales temporarios y de temporada.

Monotributistas sociales y monotributistas de categoría A.

Para acceder también será necesario contar con DNI argentino, CUIL y residencia permanente en el país.

Cómo inscribirse en el Programa Formando Capital Humano

Las personas interesadas deberán ingresar al Portal Formando Capital Humano, desde donde serán derivadas a Portal Empleo.

En esa plataforma tendrán que completar sus datos personales, su historia laboral y un cuestionario sobre sus intereses y necesidades de capacitación.

A partir de esa información podrán avanzar en el proceso para acceder a las propuestas formativas contempladas en el programa.

Qué características tendrán los cursos de formación laboral

Las capacitaciones financiadas por Capital Humano podrán dictarse bajo distintas modalidades:

Presencial.

Semipresencial.

Virtual.

Tendrán una carga horaria de entre 20 y 240 horas, con una duración máxima de seis meses.

De esta manera, el Gobierno busca facilitar el acceso a cursos de formación profesional mediante un sistema de financiamiento específico, en el que los recursos se destinarán directamente al pago de las capacitaciones y no a una prestación económica de libre disponibilidad.