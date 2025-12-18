Cambios en la AUH: en qué casos ANSES no retendrá el 20%

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementará un cambio histórico en el pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo (AUE). A partir de la Resolución 1170/2025, los beneficiarios comenzarán a cobrar el 100% del monto mensual, sin la retención del 20% que regía hasta ahora y sin la obligación de presentar la Libreta AUH.

Hasta la entrada en vigencia de esta medida, ANSES retenía el 20% de ambas asignaciones y el dinero acumulado se cobraba recién a fin de año, una vez presentada la Libreta AUH con las certificaciones de controles de salud, vacunación y escolaridad. Con el nuevo esquema, el pago será completo desde el inicio y la verificación de los requisitos se realizará de manera automática.

Fin de la retención y de la Libreta AUH obligatoria

Con el nuevo sistema, ANSES dejará de aplicar la retención mensual y eliminará el trámite obligatorio de la Libreta AUH. En su lugar, se implementará un cruce de datos automático con otros organismos del Estado, principalmente con el Ministerio de Salud y el sistema educativo.

Esto permitirá confirmar el cumplimiento de los requisitos sin que las familias deban realizar gestiones presenciales o cargar documentación, salvo en casos puntuales.

Este cambio impactará significativamente en los chicos menores de 4 años, el resto deberá presentar la escolaridad. En caso de que las escuelas lo automaticen también irá cambiando gradualmente.

Cómo funcionará el nuevo esquema

Para la AUH, ANSES recibirá información automática sobre:

Controles médicos realizados.

Vacunación al día.

Asistencia escolar, a través del sistema educativo.

Si los datos figuran correctamente, el beneficiario cobrará el 100% mensual. En caso de que falte información o exista algún inconveniente en el cruce de datos, se mantendrá la posibilidad de presentar la documentación correspondiente por las vías habituales.

Para la Asignación por Embarazo, el sistema verificará de manera automática los controles prenatales. Además, se establece un plazo máximo de 12 meses para acreditar el nacimiento o la interrupción del embarazo. Una vez cumplidos los requisitos, el pago será total y sin retenciones.

Qué cambia para los beneficiarios

Con la nueva modalidad, se producen cambios significativos:

Antes: se cobraba el 80% mensual y el 20% quedaba retenido hasta fin de año.

Ahora: se cobra el 100% todos los meses , sin retenciones.

Antes: la presentación de la Libreta AUH era obligatoria.

Ahora: la verificación es automática y no requiere trámites.

Antes: el 20% se pagaba de forma acumulada una vez al año.

Ahora: el pago es completo mes a mes.

Puntos clave a tener en cuenta

Los controles de salud, vacunación y escolaridad siguen siendo obligatorios; lo que cambia es la forma de acreditarlos. El sistema será automático, no será necesario iniciar trámites y se mantendrán vías alternativas para presentar documentación si surgen problemas con los datos. La medida tiene vigencia inmediata y comenzará a aplicarse desde el 18 de diciembre de 2025.

Los fundamentos del cambio

Desde el Gobierno explicaron que la decisión apunta a simplificar trámites para las familias, reducir la burocracia, fortalecer el sistema de protección social y mejorar la articulación entre las políticas de salud y de ingresos. El objetivo central es garantizar derechos y asegurar el acceso pleno a las prestaciones sin demoras administrativas.