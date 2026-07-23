Bono para jubilados de Anses en julio de 2026: ¿cuánto van a cobrar los que perciben por encima de la mínima?

Los jubilados y pensionados que cobran más que la mínima también pueden acceder al bono extraordinario de Anses, aunque de forma proporcional. Conocé cuánto corresponde según el haber y el calendario de pagos de julio de 2026.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa con el pago del bono extraordinario para jubilados y pensionados durante julio de 2026. Mientras quienes perciben la jubilación mínima reciben el refuerzo completo de $70.000, los beneficiarios con haberes superiores cobran un bono proporcional que disminuye a medida que aumenta el ingreso mensual.

El pago del complemento fue confirmado por el Decreto 437/2026 y su monto permanece congelado en $70.000 desde marzo de 2024.

Cómo funciona el bono proporcional de Anses

Durante julio, Anses aplicó un aumento del 2,15% a las jubilaciones y pensiones, por lo que la jubilación mínima pasó a ser de $411.989,33.

Con el bono de $70.000, quienes perciben el haber mínimo alcanzan un ingreso total de $481.989,33, antes de los descuentos correspondientes.

En el caso de los jubilados y pensionados que cobran más que la mínima, el bono se reduce de manera progresiva hasta completar ese mismo ingreso total. La escala vigente es la siguiente:

Haber de $411.989,33 : bono de $70.000 .

: bono de . Haber de $421.989,33 : bono de $60.000 .

: bono de . Haber de $431.989,33 : bono de $50.000 .

: bono de . Haber de $441.989,33 : bono de $40.000 .

: bono de . Haber de $451.989,33 : bono de $30.000 .

: bono de . Haber de $461.989,33 : bono de $20.000 .

: bono de . Haber de $471.989,33: bono de $10.000.

De esta manera, los jubilados y pensionados que perciben un haber superior a $481.989,33 no reciben el bono extraordinario.

Calendario de pago para jubilados con haberes superiores a la mínima

Anses continúa esta semana con el cronograma de pagos para jubilados y pensionados que cobran más que el haber mínimo. Las fechas son las siguientes:

23 de julio: DNI terminados en 0 y 1.

DNI terminados en 0 y 1. 24 de julio: DNI terminados en 2 y 3.

DNI terminados en 2 y 3. 27 de julio: DNI terminados en 4 y 5.

DNI terminados en 4 y 5. 28 de julio: DNI terminados en 6 y 7.

DNI terminados en 6 y 7. 29 de julio: DNI terminados en 8 y 9.

Cómo consultar la liquidación

Las liquidaciones de julio ya están disponibles en Mi Anses. Los beneficiarios pueden ingresar con su CUIL y Clave de la Seguridad Social para consultar el detalle de su haber mensual.

En el recibo de haberes es posible verificar el monto de la jubilación o pensión, el bono extraordinario asignado, los descuentos de PAMI y, cuando corresponda, las deducciones por moratoria previsional o por Créditos Anses.