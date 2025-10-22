Bono de ANSES: ¿cuánto cobran los jubilados que perciben por encima de la mínima?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comenzó el pago a los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes superan la mínima. El organismo mantiene el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran el haber más bajo, mientras que los beneficiarios con ingresos superiores lo reciben de manera proporcional.

El bono, ratificado por el Decreto 700/2025, busca compensar la pérdida del poder adquisitivo y garantizar un ingreso mínimo para los adultos mayores. En octubre, ningún jubilado ni pensionado del SIPA percibe menos de $396.298,38, al sumar el haber con el refuerzo.

El monto del bono disminuye progresivamente a medida que el haber mensual aumenta, de acuerdo con la siguiente escala:

Haber de $326.298,38: bono de $70.000.

Haber de $336.298,38: bono de $60.000.

Haber de $346.298,38: bono de $50.000.

Haber de $356.298,38: bono de $40.000.

Haber de $366.298,38: bono de $30.000.

Haber de $376.298,38: bono de $20.000.

Haber de $386.298,38: bono de $10.000.

De esta forma, todos los jubilados y pensionados alcanzan un mínimo garantizado de $396.298,38 durante octubre.

Jubilados con haberes superiores a la mínima: ¿estás son las fechas de cobro?

El cronograma de pagos para los jubilados con haberes superiores a la mínima quedó establecido de la siguiente manera:

Miércoles 22 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.

Jueves 23 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.

Viernes 24 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.

Lunes 27 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.

Martes 28 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.

Los beneficiarios pueden consultar el detalle de su liquidación —incluyendo el haber, el bono y los descuentos— en la plataforma Mi Anses, accediendo con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

PUAM y Pensiones no Contributivas también reciben el bono

El refuerzo económico también se extiende a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a las Pensiones No Contributivas (PNC):

PUAM: haber de $261.038,70, totalizando $331.038,70 con el bono.

PNC por discapacidad o vejez: haber de $224.408,87, total de $294.408,87 con el refuerzo.

PNC para madres de siete hijos: cobran el haber mínimo de $326.298,38 más el bono de $70.000, totalizando $396.298,38.

Bono de $70000: ¿hasta cuándo durará?

El ex titular de Anses, Mariano de los Heros, adelantó que el Gobierno planea mantener el bono de $70.000 hasta diciembre de 2025, aunque todavía no se definió si continuará durante el próximo año.

Con este esquema, el organismo previsional busca sostener el poder de compra de los jubilados y pensionados en un contexto de alta inflación y devaluación del peso.