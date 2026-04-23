Bono de $70000: ¿quiénes lo van a cobrar y cuánto van a recibir en total en mayo?

El refuerzo de $70.000 se mantiene en mayo y, combinado con los aumentos, eleva los ingresos de jubilados y pensionados, aunque el impacto real vuelve a ser limitado.

En mayo, las jubilaciones y pensiones volverán a actualizarse y, junto con el bono de $70.000 que paga la Anses, definirán los ingresos finales de millones de beneficiarios. Sin embargo, el congelamiento de este refuerzo impacta en que el aumento real sea menor al esperado.

Con la suba prevista, la jubilación mínima pasará de $380.319,31 a $393.174,10. Al sumarse el bono completo, quienes perciben el haber mínimo alcanzarán un ingreso total de $463.174,10. Aun así, el incremento real será del 2,85%.

En el caso de la jubilación máxima, el monto se elevará de $2.559.188,80 a $2.645.689,38. Estos beneficiarios no reciben el bono adicional, por lo que su actualización corresponde únicamente al aumento mensual.

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) subirá de $304.255,44 a $314.539,27. Con el bono incluido, el total a cobrar será de $384.539,27, con una mejora real del 2,75%.

En cuanto a las pensiones no contributivas por discapacidad y por vejez, pasarán de $266.223,52 a $275.221,87. Al sumar el refuerzo de $70.000, el ingreso final será de $345.221,87. En estos casos, el aumento real será del 2,68%.

Finalmente, las pensiones para madres de siete hijos se ubicarán en $393.174,10 y, con el bono, alcanzarán un total de $463.174,10, lo que representa un incremento real del 2,85%.

De esta manera, el bono de $70.000 continúa dirigido a los sectores con menores ingresos dentro del sistema previsional, aunque al mantenerse sin cambios, reduce el impacto real de los aumentos mensuales.

Estos son las prestaciones que perciben el bono de $70000

Estos son las prestaciones que perciben el bono de $70000:

Prestación Haber sin bono Bono Total a cobrar Aumento real Jubilación mínima $393.174,10 $70.000 $463.174,10 2,85% PUAM (Pensión Universal Adulto Mayor) $314.539,27 $70.000 $384.539,27 2,75% PNC por discapacidad y vejez $275.221,87 $70.000 $345.221,87 2,68% PNC madre de 7 hijos $393.174,10 $70.000 $463.174,10 2,85%

Todos estos haberes acceden al bono completo de $70.000 por estar dentro de los rangos más bajos del sistema previsional.