Bono de $70000: ¿quiénes lo van a cobrar en agosto y cuánto van a cobrar en total?

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) recibirán un nuevo aumento en agosto de 2026. Los haberes tendrán una actualización del 1,89%, en línea con la inflación de junio informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), tal como establece la fórmula de movilidad del Decreto 274/2024.

Con este incremento, subirán la jubilación mínima, la jubilación máxima, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC). Además, continuará vigente el bono extraordinario de $70.000 para los beneficiarios de menores ingresos.

Quiénes cobran el bono de $70.000 en agosto

El refuerzo extraordinario de Anses alcanza a:

Jubilados y pensionados que perciben la jubilación mínima.

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y por vejez.

Titulares de la Pensión No Contributiva para madres de siete hijos.

Cuánto cobran los jubilados y pensionados de Anses en agosto

Con el aumento del 1,89%, los haberes quedan establecidos de la siguiente manera:

Tipo de prestación Haber con aumento Bono Total a cobrar Jubilación mínima $419.775,92 $70.000 $489.775,92 Jubilación máxima $2.824.694,50 – $2.824.694,50 PUAM $335.820,74 $70.000 $405.820,74 PNC por invalidez y vejez $293.843,14 $70.000 $363.843,14

El bono sigue congelado

Mientras las jubilaciones y pensiones continúan ajustándose todos los meses por inflación, el bono extraordinario de $70.000 permanece sin cambios desde marzo de 2024.

Como consecuencia, el incremento real que perciben quienes cobran el bono es menor al porcentaje de aumento del haber previsional. Esto ocurre porque el refuerzo mantiene el mismo valor desde hace más de dos años, reduciendo progresivamente su incidencia sobre el ingreso total de los jubilados y pensionados de menores recursos.