Bono de $70000: ¿quiénes lo cobrarán en noviembre y cuánto percibirán en total?

El refuerzo se pagará junto con los haberes mensuales y alcanzará a los jubilados y pensionados con ingresos más bajos. El beneficio fue oficializado por decreto y se mantiene sin actualización desde marzo de 2024.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) volverá a pagar un bono de $70.000 en noviembre de 2025, destinado a los jubilados y pensionados con menores ingresos. La medida fue oficializada este martes mediante el Decreto 771/2025, publicado en el Boletín Oficial, y confirmada por el presidente Javier Milei.

El refuerzo acompañará el aumento del 2,08% que se aplicará a las jubilaciones y pensiones, según el índice de movilidad de Anses. Sin embargo, el bono no se ajusta por movilidad, por lo que su valor permanece congelado desde marzo de 2024.

Bono de $70000: ¿quiénes lo cobran y cuánto recibirán en total?

A la espera de la confirmación del nuevo haber actualizado, el Gobierno informó los valores aproximados que recibirán los beneficiarios de ANSES durante noviembre:

Jubilación mínima: $333.085,39 → con bono, $403.085,39 .

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $266.468,30 → con bono, $336.468,30 .

Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez o discapacidad: $233.159,77 → con bono, $303.159,77 .

PNC para madres de siete hijos: $333.085,39 → con bono, $403.085,39.

El pago será automático, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Impacto real y pérdida de poder adquisitivo

A pesar del incremento del 2,08% por movilidad, el congelamiento del bono desde marzo reduce el impacto del aumento real en los haberes. De acuerdo con las proyecciones, los incrementos efectivos serán:

Jubilación mínima y PNC para madres de siete hijos: 1,71%.

PUAM: 1,64%.

PNC por vejez o discapacidad: 1,59%.

El bono tiene carácter no remunerativo, por lo que no se incluye en el cálculo del aguinaldo de diciembre.

Bono congelado desde marzo de 2024

Desde marzo del año pasado, el monto del bono se mantiene en $70.000. Pese a los reclamos de jubilados y organizaciones sociales, el Gobierno no tiene previsto modificarlo. El ex titular de Anses, Mariano de los Heros, ya había anticipado que la intención del Ejecutivo era mantener el mismo valor hasta fin de año.

De esta forma, el refuerzo vuelve a otorgarse como una ayuda temporal que busca mitigar la pérdida de poder adquisitivo, aunque sin cambios en su monto nominal frente a la inflación acumulada.