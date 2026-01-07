Bono de $70000: ¿quiénes lo cobrarán en enero y cuánto recibirán en total?

ANSES ratificó el pago del bono extraordinario de $70.000 en enero, que se suma al aumento del 2,5% por movilidad y eleva los ingresos de jubilados y pensionados de menores haberes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en enero de 2026 continuará el pago del bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados de menores ingresos. El refuerzo se abonará junto con los haberes actualizados por la movilidad previsional, que este mes tendrá un aumento del 2,5%.

El incremento surge de la aplicación del Decreto 274/2024, firmado por el presidente Javier Milei, y se calcula en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre de 2025 publicado por el Indec.

Jubilados, pensionados: ¿quiénes cobran el bono de $70.000?

El bono alcanzará a los beneficiarios que perciben los haberes más bajos del sistema previsional. Con el aumento del 2,5%, los montos que pagará ANSES desde enero quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima

Pasa de $340.879,59 a $349.401,58.

Con bono, el ingreso total será de $419.401,58.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Pasa de $272.703,67 a $279.521,26.

Con bono, el total asciende a $349.521,26.

Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad

Pasan de $238.615,71 a $244.581,10.

Con bono, el ingreso será de $314.581,10.

PNC por vejez

Pasan de $238.615,71 a $244.581,10.

Con bono, el total también será de $314.581,10.

PNC para madres de siete hijos

Pasan de $340.879,59 a $349.401,58.

Con bono, el ingreso final será de $419.401,58.

Con el bono ya confirmado, los jubilados que cobran la mínima y los titulares de pensiones y prestaciones más bajas recibirán en enero ingresos reforzados, que se suman al aumento por movilidad previsto para el inicio del año.