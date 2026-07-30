Bono de $70000 de ANSES ¿quiénes lo cobrarán en agosto del 2026?

El Gobierno nacional oficializó el pago de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 para jubilados y pensionados que cobran a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La medida fue establecida mediante el Decreto 686/2026, publicado en el Boletín Oficial, y el refuerzo se acreditará junto con los haberes correspondientes a agosto.

El bono mantiene el mismo monto que viene abonando el Estado desde marzo de 2024, por lo que continúa sin actualización, a pesar de los incrementos mensuales que reciben las prestaciones previsionales por la fórmula de movilidad vigente.

Según el decreto, el objetivo del beneficio es contribuir a sostener el poder adquisitivo de los adultos mayores y compensar el impacto que tuvo la anterior fórmula de movilidad sobre los haberes más bajos.

Quiénes cobran el bono de $70.000 de ANSES

El bono extraordinario será liquidado por titular y alcanzará a los siguientes beneficiarios:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez e invalidez.

Madres de siete hijos o más que perciben una pensión no contributiva.

Beneficiarios de pensiones graciables pagadas por ANSES.

Requisitos para acceder al bono extraordinario

El Decreto 686/2026 establece una serie de condiciones para cobrar el refuerzo:

La prestación previsional debe encontrarse vigente al momento de la liquidación de agosto.

Quienes perciban hasta un haber mínimo previsional recibirán el bono completo de $70.000 .

. Quienes superen el haber mínimo cobrarán un monto proporcional, equivalente a la diferencia necesaria para alcanzar el tope conformado por el haber mínimo más el bono.

En el caso de pensiones con copartícipes, todos serán considerados como un único titular para determinar el derecho al beneficio.

Cómo se calcula el bono para quienes cobran más de la jubilación mínima

El decreto aclara que no todos los beneficiarios recibirán el monto máximo de $70.000.

Si la suma de todas las prestaciones previsionales supera el haber mínimo garantizado, el bono se reducirá de manera proporcional hasta completar el límite previsto por la normativa.

Esto significa que, cuanto mayor sea el ingreso previsional del beneficiario, menor será el monto del bono, hasta dejar de corresponder cuando se supere el tope establecido.

Características del bono extraordinario

El refuerzo previsional presenta condiciones específicas fijadas por la normativa:

No es remunerativo.

No está sujeto a descuentos.

No se computa para ningún otro concepto previsional.

Se paga junto con los haberes correspondientes a agosto de 2026.

Un bono que permanece congelado desde 2024

Si bien las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones previsionales continúan ajustándose mensualmente de acuerdo con la inflación, el bono extraordinario permanece congelado en $70.000 desde marzo de 2024.

Como consecuencia, el peso del refuerzo dentro del ingreso total de quienes perciben la jubilación mínima, la PUAM o las Pensiones No Contributivas se fue reduciendo con el paso del tiempo, ya que el monto del bono no acompañó las actualizaciones que recibieron los haberes previsionales.