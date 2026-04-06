Beneficios de ANSES: cómo ahorrar $20000 por mes en las compras del supermercado

Descuentos en supermercados, reintegros y promociones bancarias se combinan para aliviar el bolsillo de jubilados y pensionados en todo el país, con beneficios que pueden acumularse según la entidad donde cobren sus haberes.

Los jubilados y pensionados pueden acceder a una amplia red de descuentos y reintegros en todo el país a través del programa Beneficios Capital Humano de ANSES. La iniciativa alcanza a más de 7.000 comercios y a las principales cadenas de supermercados, lo que representa más de 12.000 puntos de venta adheridos.

El programa ofrece rebajas desde el 10% en supermercados —en muchos casos sin tope— y un 20% en productos de perfumería y limpieza. Para acceder, los beneficiarios solo deben pagar sus compras con la tarjeta de débito con la que cobran su jubilación o pensión.

Beneficios ANSES: estos son los que tenés según el banco

Además de los descuentos generales, distintas entidades bancarias suman promociones adicionales para quienes perciben sus haberes a través de sus cuentas:

Banco Nación : ofrece un reintegro del 5% adicional en compras realizadas con tarjeta de débito o crédito mediante la app BNA+ MODO. El beneficio tiene un tope de $5.000 semanales y $20.000 mensuales, y aplica en supermercados como Carrefour, Coto, Josimar, ChangoMás, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día.

: ofrece un reintegro del 5% adicional en compras realizadas con tarjeta de débito o crédito mediante la app BNA+ MODO. El beneficio tiene un tope de $5.000 semanales y $20.000 mensuales, y aplica en supermercados como Carrefour, Coto, Josimar, ChangoMás, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día. Banco Galicia : brinda hasta un 25% de ahorro y la posibilidad de pagar en 3 cuotas sin interés. El tope mensual es de $20.000 en supermercados y de $12.000 en farmacias y ópticas.

: brinda hasta un 25% de ahorro y la posibilidad de pagar en 3 cuotas sin interés. El tope mensual es de $20.000 en supermercados y de $12.000 en farmacias y ópticas. Banco Supervielle : permite acceder a un 20% de descuento en supermercados como Jumbo, Disco, Vea y ChangoMás los días martes, pagando con tarjeta de débito o QR. El tope es de $25.000 con débito y $15.000 con QR. Además, incluye un 50% de descuento en farmacias adheridas y un 10% en combustibles.

: permite acceder a un 20% de descuento en supermercados como Jumbo, Disco, Vea y ChangoMás los días martes, pagando con tarjeta de débito o QR. El tope es de $25.000 con débito y $15.000 con QR. Además, incluye un 50% de descuento en farmacias adheridas y un 10% en combustibles. Banco Provincia de Buenos Aires (BAPRO): otorga un 5% de descuento adicional utilizando Cuenta DNI (QR o Clave DNI) en supermercados como Día, Toledo, ChangoMás, Carrefour y Nini. El beneficio tiene un tope de $5.000 por semana y por persona.

Desde ANSES recomiendan consultar las promociones vigentes de cada entidad para conocer en detalle los alcances, condiciones y fechas de cada beneficio.