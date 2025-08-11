Becas Progresar: ya están pagando ¿cuándo te toca a vos?

Anses comenzó a acreditar la quinta cuota de las Becas Progresar, con pagos escalonados según DNI, se mantiene el pago de $35000. Además, sigue abierta la inscripción a la segunda convocatoria del programa.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) inició el pago de la quinta cuota de las Becas Progresar correspondientes al ciclo lectivo actual. El calendario de acreditación se extiende hasta el lunes 18 de agosto, y se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del beneficiario.
Becas Progresar: ¿cuándo cobrás en agosto?
Anses confirmó las fechas de cobro para este mes:
|Fecha
|DNI terminados en
|Lunes 11
|0 y 1
|Martes 12
|2 y 3
|Miércoles 13
|4 y 5
|Jueves 14
|6 y 7
|Lunes 18
|8 y 9
Los estudiantes pueden consultar el estado de su acreditación ingresando a MI ANSES, utilizando su CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Becas Progresar: ¿cuánto vas a cobrar en agosto?
El valor mensual de la beca se mantiene en $35.000. No obstante, se aplica una retención del 20% en los siguientes casos:
- Nivel obligatorio (primer año).
- Nivel superior (primer año en el programa del Ministerio de Capital Humano).
Esto implica que el monto acreditado directamente es de $28.000. Además, los nuevos beneficiarios recibirán en agosto las cuotas atrasadas de marzo a julio, acumulando:
- $175.000 sin retención.
- $140.000 con retención.
Segunda convocatoria abierta
La inscripción a la segunda convocatoria de Becas Progresar está habilitada en distintas líneas:
- Progresar Obligatorio: hasta el 1° de septiembre.
- Progresar Superior: del 18 de agosto al 5 de septiembre.
- Progresar Trabajo: hasta el 30 de noviembre.
Los interesados deben registrarse online a través de la página oficial del programa, utilizando una cuenta activa en Mi Argentina. Quienes aún no la tengan pueden crearla descargando la aplicación en su dispositivo móvil.
Progresar Obligatorio: ¿cómo inscribirte por Internet?
Primer paso: tener un usuario en Mi Argentina.
Para inscribirte a Mi Argentina, puedes descargar la aplicación Mi Argentina y seguir los pasos que se indican a continuación:
- Descargá la aplicación Mi Argentina en la tienda de aplicaciones de tu celular.
- Ingresá a la aplicación y selecciona la opción “Crear cuenta”.
- Completá el formulario de registro con tus datos personales.
- Validá tu correo electrónico para activar tu cuenta.
- Validá tu identidad.
Para validar tu identidad, puedes seguir estos pasos:
- Iniciá sesión en la aplicación Mi Argentina.
- Ingresá a “Validar mi identidad”.
- Subí el volumen de tu teléfono para seguir las instrucciones.
- Permití que la aplicación tenga acceso a tu cámara.
- Ubicá tu celular a la altura de tu cara, sin anteojos, con la cara despejada y evita los movimientos bruscos.
Segundo paso: volver al portal de Progresar e inscribirte
Luego, tenés que ingresar al portal de Progresar en: argentina.gob.ar/progresar
Una vez en la página de PROGRESAR, hacé click en el botón Progresar Obligatorio, de la sección Ingreso e inscripción por línea de beca que está más abajo.
Tercer paso: completar la información
Luego, vas a tener que completar datos personales y algunas preguntas que te ofrece el sistema. En este proceso, vas a tener que:
- Colocar tu número de teléfono
- Colocar correo electrónico
- Contestar algunas preguntas como si recibís ayuda o si estás estudiando en contexto de encierro.
Cuarto paso: evaluación de la solicitud
Luego de completar el formulario, el Gobierno evaluará tu solicitud y contestará si está aprobada o no la beca.
Estos son los requisitos para acceder a Progresar Obligatorio
Estos son los requisitos para Progresar Obligatorio:
- Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal de 2 años en el país y contar DNI.
- Tener entre 16 y 24 años de edad cumplidos al momento del cierre de la convocatoria.
- La suma de los ingresos del estudiante y su grupo familiar no debe ser superior a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), excepto que los jóvenes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13478.
- Cumplir con la condición de alumno regular.
- Participar en actividades complementarias determinadas por el programa.
- Cumplir con las condiciones académicas establecidas en el Reglamento Progresar.
- Contar con el esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad.