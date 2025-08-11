Becas Progresar: ya están pagando ¿cuándo te toca a vos?

Anses comenzó a acreditar la quinta cuota de las Becas Progresar, con pagos escalonados según DNI, se mantiene el pago de $35000. Además, sigue abierta la inscripción a la segunda convocatoria del programa.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) inició el pago de la quinta cuota de las Becas Progresar correspondientes al ciclo lectivo actual. El calendario de acreditación se extiende hasta el lunes 18 de agosto, y se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del beneficiario.

Becas Progresar: ¿cuándo cobrás en agosto?

Anses confirmó las fechas de cobro para este mes:

Fecha DNI terminados en Lunes 11 0 y 1 Martes 12 2 y 3 Miércoles 13 4 y 5 Jueves 14 6 y 7 Lunes 18 8 y 9

Los estudiantes pueden consultar el estado de su acreditación ingresando a MI ANSES, utilizando su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Becas Progresar: ¿cuánto vas a cobrar en agosto?

El valor mensual de la beca se mantiene en $35.000. No obstante, se aplica una retención del 20% en los siguientes casos:

Nivel obligatorio (primer año).

Nivel superior (primer año en el programa del Ministerio de Capital Humano).

Esto implica que el monto acreditado directamente es de $28.000. Además, los nuevos beneficiarios recibirán en agosto las cuotas atrasadas de marzo a julio, acumulando:

$175.000 sin retención.

$140.000 con retención.

Segunda convocatoria abierta

La inscripción a la segunda convocatoria de Becas Progresar está habilitada en distintas líneas:

Progresar Obligatorio : hasta el 1° de septiembre.

: hasta el 1° de septiembre. Progresar Superior : del 18 de agosto al 5 de septiembre.

: del 18 de agosto al 5 de septiembre. Progresar Trabajo: hasta el 30 de noviembre.

Los interesados deben registrarse online a través de la página oficial del programa, utilizando una cuenta activa en Mi Argentina. Quienes aún no la tengan pueden crearla descargando la aplicación en su dispositivo móvil.

Progresar Obligatorio: ¿cómo inscribirte por Internet?

Primer paso: tener un usuario en Mi Argentina.

Para inscribirte a Mi Argentina, puedes descargar la aplicación Mi Argentina y seguir los pasos que se indican a continuación:

Descargá la aplicación Mi Argentina en la tienda de aplicaciones de tu celular. Ingresá a la aplicación y selecciona la opción “Crear cuenta”. Completá el formulario de registro con tus datos personales. Validá tu correo electrónico para activar tu cuenta. Validá tu identidad.

Para validar tu identidad, puedes seguir estos pasos: