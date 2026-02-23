Becas Progresar: ¿qué pasa con las inscripciones 2026?

Aunque algunos medios aseguraron que ya estaba habilitada la inscripción, el Ministerio de Capital Humano aún no abrió la convocatoria a Becas Progresar 2026. La registración dependerá de la validación de las instituciones educativas y de un anuncio oficial.

En los últimos días, distintos medios difundieron que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) habilitó la inscripción a las Becas Progresar 2026. Sin embargo, esa información no es correcta. Hasta el momento, el Ministerio de Capital Humano no abrió la postulación al programa.

Actualmente, no es posible anotarse a Becas Progresar 2026. Desde la cartera nacional no se publicó ninguna resolución ni cronograma oficial que confirme la fecha de inicio de la inscripción. Por lo tanto, cualquier versión que indique que el trámite ya está disponible carece de respaldo oficial.

La inscripción depende de Capital Humano

La registración a Becas Progresar 2026 estará a cargo de la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano. Es decir, no se trata de un trámite gestionado por Anses, como se informó erróneamente en algunas publicaciones.

La Anses únicamente interviene en la etapa de pago. El organismo previsional canaliza las liquidaciones debido a su estructura operativa y alcance federal, pero no administra la inscripción ni establece los requisitos académicos del programa.

Los colegios aún están en etapa de postulación

De acuerdo con el Ministerio de Educación de la provincia de Misiones, los colegios privados tienen plazo hasta el 13 de marzo para postularse al plan. Esta instancia corresponde a la incorporación y actualización de los establecimientos educativos que formarán parte del programa.

Por este motivo, se prevé que la inscripción de estudiantes a Becas Progresar 2026 se habilite una vez finalizado ese plazo y luego de la validación de las instituciones registradas.

Se estima que la convocatoria para alumnos podría abrirse hacia fines de marzo o comienzos de abril. No obstante, se trata de una proyección basada en los tiempos administrativos vigentes. La fecha definitiva dependerá de un anuncio oficial por parte del Ministerio de Capital Humano.