Becas Progresar: ¿qué están cobrando este lunes los beneficiarios del programa?

A diferencia de los pagos habituales, esta liquidación no corresponde a una cuota mensual. Se trata de montos acumulados que se liberan tras la tercera y última certificación educativa, una instancia clave para verificar la regularidad de los estudiantes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) realiza este lunes 6 de abril de 2026 el pago de montos adeudados a titulares de Becas Progresar. La acreditación incluye tanto las cuotas estímulo como, en algunos casos, el 20% retenido durante el ciclo lectivo 2025 para quienes cumplieron con los requisitos académicos.

En ese marco, se abona el porcentaje retenido de cada cuota mensual, que se paga una vez que las instituciones educativas confirman que el alumno mantuvo la condición de regular durante el año. Además, se incluyen las cuotas estímulo, que contemplan tanto la participación en actividades formativas como el rendimiento académico, beneficiando a quienes no adeudan materias.

Otra de las particularidades del pago de este mes es que se realiza de manera unificada, sin segmentación por terminación de Documento Nacional de Identidad (DNI), como ocurría anteriormente.

Progresar 2026: están las inscripciones abiertas

Por otro lado, el Ministerio de Capital Humano mantiene abierta la inscripción a Progresar Obligatorio 2026 hasta el 24 de abril. En tanto, desde este lunes también quedó habilitado el registro para estudiantes de nivel superior y de la carrera de enfermería, quienes podrán anotarse hasta el 30 de abril.

Asimismo, la inscripción a Progresar Superior —destinada a cursos del Inet— se abrirá entre el 27 de abril y el 27 de noviembre.

Quienes deseen acceder al beneficio deben completar el trámite de forma personal y gratuita a través de la página oficial del programa, utilizando su cuenta en Mi Argentina. Desde el organismo recuerdan que no es necesario recurrir a intermediarios ni abonar por la gestión.