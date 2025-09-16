Becas Progresar: ¿por qué se suspendieron temporalmente algunas?

Por problemas en la certificación escolar de junio, el Ministerio de Capital Humano suspendió temporalmente el pago de Becas Progresar a varios estudiantes. La medida afecta a quienes no fueron registrados como alumnos regulares, ya sea por abandono o por errores administrativos.

El Ministerio de Capital Humano notificó a varios beneficiarios de las Becas Progresar Obligatorio que sus prestaciones fueron suspendidas temporalmente. El aviso aparece en la sección «Estado de tu solicitud» de la plataforma oficial del programa, y afecta directamente el cobro mensual liquidado por Anses.

Progresar: suspendido temporalmente ¿a qué se debe?

La medida se vincula con la segunda certificación de regularidad escolar del año, correspondiente al mes de junio. Según la Resolución 388/2025 de la Secretaría de Educación, el programa exige tres certificaciones anuales: en abril, junio y diciembre. Si en alguna de ellas se detecta que el estudiante no asiste a clases, se aplica la suspensión del beneficio.

La interrupción del pago se mantiene hasta que el alumno retome la cursada y la institución educativa lo registre nuevamente como regular en el sistema de Becas Progresar.

Dos posibles escenarios

La suspensión puede deberse a dos situaciones distintas:

Abandono escolar : si el estudiante dejó de asistir, debe reincorporarse a las clases y solicitar a la institución que actualice su condición académica en la plataforma.

: si el estudiante dejó de asistir, debe reincorporarse a las clases y solicitar a la institución que actualice su condición académica en la plataforma. Error administrativo: si el alumno continúa cursando pero la escuela no realizó la certificación en tiempo y forma, figura como inactivo. En ese caso, debe acercarse al establecimiento y pedir que se corrija la omisión.

En ambos casos, la reactivación depende de que la institución cargue correctamente la regularidad en el sistema oficial.

Certificación de diciembre: clave para cobrar el 20% retenido

La tercera y última certificación del año será en diciembre de 2025. Este proceso no solo permite mantener activa la beca, sino que habilita el cobro del 20% retenido mes a mes, equivalente a $7.000 mensuales.

Durante esta instancia se verifica si el estudiante continúa como alumno regular, si finalizó el ciclo lectivo y si adeuda materias, según las pautas de cada jurisdicción. Además, esta certificación es requisito para volver a inscribirse en Becas Progresar en 2026 y para percibir las tres últimas cuotas del año.