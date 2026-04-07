Becas Progresar Obligatorio: ¿cuáles son los requisitos para inscribirte a este beneficio?

La Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, recordó los requisitos para acceder a las Becas Progresar Obligatorio, una línea destinada a jóvenes que buscan completar sus estudios primarios o secundarios. La inscripción se encuentra abierta hasta el 24 de abril de 2026.

Para anotarse, los estudiantes deben ingresar a la plataforma oficial del programa utilizando su cuenta de Mi Argentina, donde podrán completar el formulario correspondiente.

Becas Progresar Obligatorio: ¿cuáles son los requisitos para ingresar al programa?

En cuanto a los requisitos, quienes deseen acceder deberán:

Ser argentinos nativos, naturalizados o extranjeros con al menos dos años de residencia legal en el país

Tener entre 16 y 24 años al cierre de la convocatoria

Contar con ingresos familiares de hasta tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles —equivalentes a $1.073.400 en abril—

Estar inscriptos como alumnos regulares en una institución educativa.

El programa contempla excepciones en el límite de edad. Podrán inscribirse hasta los 35 años aquellas personas con hijos menores de 18 años a cargo. Además, no existe tope etario para personas con discapacidad, integrantes de pueblos originarios, personas trans, refugiados y postulantes afrodescendientes o afroargentinos.

En relación al monto, la beca es de $35.000 mensuales durante 2026. Quienes se inscriban en esta primera convocatoria podrán recibir hasta 12 cuotas, que son liquidadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

El esquema de pagos incluye 8 cuotas regulares mensuales, a las que se les aplica una retención del 20%, que luego se libera cuando la institución educativa certifica la regularidad del estudiante. A esto se suman 4 cuotas estímulo: dos por participación en actividades formativas y otras dos por rendimiento académico, destinadas a quienes finalicen el ciclo lectivo sin adeudar materias.

De esta manera, para acceder al total del beneficio, los estudiantes deberán: