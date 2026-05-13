Becas Progresar Obligatorio: ¿cómo chequear si te aprobaron la solicitud?

El Ministerio de Capital Humano comenzó a aprobar las primeras solicitudes de las Becas Progresar correspondientes a estudiantes de nivel obligatorio. A partir de estas altas, se espera que la ANSES efectúe los primeros pagos del programa durante junio de 2026 para quienes resultaron adjudicados en esta convocatoria.

Los aspirantes pueden consultar el estado de su solicitud ingresando al sitio oficial de Progresar con su usuario y contraseña de Mi Argentina. Dentro de la plataforma, cada estudiante puede verificar si fue aprobado, si la inscripción continúa en evaluación o conocer el motivo de un eventual rechazo.

Desde Capital Humano aclararon que no existe un plazo único para emitir las respuestas, por lo que algunas solicitudes pueden aprobarse antes que otras. Incluso, en años anteriores se registraron altas durante los últimos meses del ciclo lectivo.

Una vez aprobada la beca, el beneficiario cobra el monto de manera retroactiva. Esto significa que el pago incluye los períodos correspondientes desde el inicio de la convocatoria.

La línea Progresar Obligatorio contempla hasta 12 cuotas para quienes fueron seleccionados en la primera convocatoria del año. El esquema de pagos se divide en:

8 cuotas mensuales regulares, con una retención del 20% hasta que se certifique la regularidad escolar.

2 cuotas estímulo por participación en actividades formativas.

2 cuotas estímulo por rendimiento académico para estudiantes que finalicen el ciclo lectivo sin adeudar materias.

Actualmente, el monto mensual de las Becas Progresar es de $35.000.

La última acreditación correspondiente al ciclo lectivo 2025 se realizó el pasado 29 de abril. En esa oportunidad, la Anses abonó montos pendientes a beneficiarios que habían cumplido con las condiciones académicas exigidas. Entre los pagos incluidos estuvieron el 20% retenido durante el año y las cuotas estímulo vinculadas al desempeño escolar.

Además, ya finalizó el período de inscripción para Becas Progresar Obligatorio. Según se anticipó, la próxima convocatoria volvería a habilitarse durante agosto de 2026.