Becas Progresar: ¿cuándo y cuánto vas a cobrar en septiembre del 2025?

ANSES pagará en septiembre la sexta cuota de las Becas Progresar, con depósitos entre el 10 y el 16 según DNI. Nuevos beneficiarios recibirán retroactivos de hasta $210.000, mientras se mantienen los montos mensuales congelados en $35.000.

La Secretaría de Educación confirmó el cronograma de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para las Becas Progresar correspondientes a septiembre de 2025. Los depósitos se realizarán entre el miércoles 10 y el martes 16, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada estudiante.

Este mes se abonará la sexta cuota del ciclo lectivo 2025. Además, los beneficiarios recientemente incorporados al programa recibirán un pago retroactivo por los meses anteriores que aún no habían cobrado.

Becas Progresar: ¿cuánto cobrás en septiembre del 2025?

El Ministerio de Capital Humano mantiene congelado el monto mensual de las Becas Progresar en $35.000, según la Resolución 888/2024.

ANSES aplica una retención del 20% ($7.000) a estudiantes de nivel obligatorio (primaria y secundaria) y a los de nivel superior en su primer año dentro del programa. En estos casos, el cobro mensual efectivo es de $28.000.

La suma retenida se acumula y se liquida al finalizar el ciclo lectivo, siempre que la institución educativa certifique la regularidad académica del alumno.

Retroactivos para nuevos beneficiarios

En septiembre se otorgaron nuevas altas en el programa. Por ello, quienes comiencen a cobrar este mes recibirán también un retroactivo correspondiente a las cuotas de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto:

Beneficiarios que perciben el 100%: $210.000

Beneficiarios con retención del 20%: $168.000

Cronograma de pagos – Septiembre 2025

Miércoles 10: DNI terminados en 0 y 1

DNI terminados en 0 y 1 Jueves 11: DNI terminados en 2 y 3

DNI terminados en 2 y 3 Viernes 12: DNI terminados en 4 y 5

DNI terminados en 4 y 5 Lunes 15: DNI terminados en 6 y 7

DNI terminados en 6 y 7 Martes 16: DNI terminados en 8 y 9

Inscripciones