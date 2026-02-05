Becas Progresar: ¿cuándo pagan en febrero del 2026?

La Secretaría de Educación confirmó el cronograma de pago de las Becas Progresar correspondiente a febrero de 2026. Como ocurre cada mes, las fechas de cobro se organizan según la terminación del número de Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario y se liquidan a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

El programa Becas Progresar está destinado a estudiantes de distintos niveles educativos y otorga una ayuda económica mensual. Si bien el beneficio alcanza principalmente a jóvenes de entre 16 y 24 años, el límite de edad se amplía en determinadas líneas del plan, según la situación académica y social de cada postulante.

Cronograma de pago de Becas Progresar en febrero

De acuerdo al calendario oficial de Anses, los pagos comenzarán el viernes 9 de febrero y se extenderán hasta el martes 13. Las fechas son las siguientes:

Viernes 9 de febrero: DNI terminados en 0 y 1.

Sábado 10 de febrero: DNI terminados en 2 y 3.

Domingo 11 de febrero: DNI terminados en 4 y 5.

Lunes 12 de febrero: DNI terminados en 6 y 7.

Martes 13 de febrero: DNI terminados en 8 y 9.

Si bien el cronograma aún no figura cargado para todos los beneficiarios en el portal Mi Anses, los estudiantes pueden corroborar si percibirán el pago mediante la certificación negativa disponible en el sitio oficial del organismo. En caso de que el comprobante muestre la leyenda “Registra Liquidaciones de PROG.R.ES.AR” en color rojo, significa que el cobro está habilitado para el mes de febrero.

Montos vigentes y pagos retenidos

El monto mensual de las Becas Progresar se mantiene en $35.000, conforme a lo establecido en la Resolución 388/2025. Además, durante febrero de 2026, Anses continúa con el pago de los saldos retenidos correspondientes a 2025. Estos importes alcanzan los $56.000 para quienes ingresaron en la primera convocatoria y los $28.000 para los beneficiarios de la segunda.

Becas Progresar: ¿Habilitaron inscripciones?

La inscripción a las Becas Progresar 2026 todavía no fue habilitada. Según estimaciones oficiales, el Ministerio de Capital Humano abriría el formulario de inscripción entre marzo y abril.