Becas Progresar: cómo saber si Anses te pagará en julio de 2026

Los estudiantes que esperan la aprobación de las Becas Progresar ya pueden consultar en Mi Anses si fueron incorporados a la liquidación de julio de 2026. Además, quienes comiencen a cobrar recibirán el pago retroactivo de las cuotas acumuladas desde marzo.

Los estudiantes que esperan la aprobación de su inscripción a las Becas Progresar ya pueden verificar si fueron incorporados a la próxima liquidación de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Aunque el sitio oficial del programa todavía no refleja todas las novedades, existe una herramienta disponible en MI ANSES que permite consultar si el beneficio será abonado durante julio de 2026.

Si bien la certificación negativa correspondiente al nuevo período de pagos aún no fue actualizada, los postulantes pueden acceder a una consulta rápida para conocer el estado de su liquidación.

Cómo consultar si cobrás Becas Progresar en julio

Para verificar si el pago ya fue generado, los estudiantes deben seguir estos pasos:

Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Seleccionar la opción “Atención Virtual” .

. Hacer clic en “Iniciar consulta” .

. Ingresar en “Consultas rápidas” .

. Elegir “Estado de tu liquidación de Progresar”.

Si el sistema muestra una liquidación, significa que el estudiante fue incorporado al próximo cronograma de pagos. En caso contrario, deberá esperar a que la Secretaría de Educación finalice el análisis de su solicitud.

Qué paga Anses en julio

Como el programa se liquida a mes vencido, durante julio de 2026 Anses abonará la cuota correspondiente a junio. Sin embargo, quienes sean incorporados por primera vez recibirán además un pago retroactivo.

El monto mensual de la beca es de $35.000, aunque los beneficiarios de Progresar Obligatorio y los ingresantes de Progresar Superior perciben inicialmente el 80% del beneficio, es decir, $28.000. El 20% restante queda retenido hasta que el Ministerio de Capital Humano verifique el cumplimiento de los requisitos académicos.

Cuánto cobrarán los nuevos beneficiarios

Los estudiantes que comiencen a cobrar en julio recibirán las cuotas acumuladas correspondientes a marzo, abril, mayo y junio.

Los montos serán los siguientes:

$140.000 para quienes perciben el 100% del beneficio.

para quienes perciben el 100% del beneficio. $112.000 para quienes cobran el 80% debido a la retención.

Desde el programa recordaron que no existe una fecha única para aprobar todas las solicitudes, ya que las adjudicaciones se realizan de manera gradual a medida que avanza el proceso de evaluación.