Becas Progresar: cómo saber si Anses te pagará en agosto de 2026

Los estudiantes inscriptos en Becas Progresar ya pueden verificar si fueron incorporados a la próxima liquidación de Anses mediante dos herramientas oficiales. Aunque la Secretaría de Educación aún no confirmó el cronograma de pagos, el sistema ya permite consultar si el beneficio será acreditado durante agosto.

Mientras el Ministerio de Capital Humano continúa evaluando las inscripciones correspondientes a Becas Progresar 2026, muchos estudiantes todavía esperan conocer el resultado de su solicitud. Sin embargo, quienes fueron incluidos en la próxima liquidación pueden comprobarlo antes de que se publique el calendario oficial de pagos.

Certificación Negativa: una forma rápida de verificar el cobro

Una de las maneras más sencillas de saber si se cobrará Becas Progresar en agosto es consultar la Certificación Negativa de Anses.

Como el programa se paga a mes vencido, la consulta debe realizarse para el período 07/2026 a 07/2026.

Si el resultado de la consulta aparece en color rojo, significa que el estudiante fue incorporado a la próxima liquidación y recibirá el pago durante agosto de 2026.

Cómo consultar la liquidación desde Mi Anses

Otra opción es verificar directamente el estado de la liquidación desde Mi Anses. Para hacerlo, el estudiante debe:

Ingresar a Mi Anses con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Seleccionar la opción “Atención virtual” .

. Hacer clic en “Iniciar consulta” .

. Acceder a “Consultas rápidas” .

. Elegir “Estado de tu liquidación de Progresar”.

Si el sistema ya muestra una liquidación, significa que Anses incorporó al estudiante al próximo proceso de pago. En caso contrario, deberá esperar a que la Secretaría de Educación finalice la evaluación de su inscripción.

Cuánto se cobra por Becas Progresar en agosto de 2026

El monto mensual de Becas Progresar continúa siendo de $35.000.

Sin embargo, los beneficiarios de Progresar Obligatorio y los estudiantes que ingresan por primera vez a Progresar Superior cobran el 80% del beneficio, es decir $28.000 por mes. El 20% restante queda retenido hasta que se verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos por el programa.

Pago retroactivo para quienes sean aprobados por primera vez

Los estudiantes que sean incorporados por primera vez en la liquidación de agosto recibirán un pago retroactivo correspondiente a los meses transcurridos desde el inicio del ciclo lectivo.

Los montos serán los siguientes:

$175.000 para quienes perciben el 100% de la beca.

para quienes perciben el 100% de la beca. $140.000 para quienes cobran el 80% debido a la retención del 20%.

Este retroactivo incluye las cuotas correspondientes a marzo, abril, mayo, junio y julio, ya que el programa liquida los pagos desde el comienzo del ciclo lectivo para quienes resultan aprobados.

Continúa la evaluación de las solicitudes

El Ministerio de Capital Humano informó que el proceso de evaluación de las inscripciones a Becas Progresar 2026 sigue en marcha. Por ese motivo, aún hay estudiantes que no recibieron una respuesta definitiva sobre su solicitud y deberán esperar la finalización del análisis para conocer si fueron incorporados al programa.