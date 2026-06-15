Becas Progresar: cómo podés reclamar si te desaprobaron y hasta cuándo tenés tiempo

La Secretaría de Educación habilitó el período de reclamos para estudiantes rechazados en Becas Progresar Obligatorio y Superior. El trámite podrá realizarse hasta el 23 de junio para corregir errores académicos y mantener el beneficio de $35.000 mensuales.

La Secretaría de Educación habilitó el período de reclamos académicos para las líneas Becas Progresar Obligatorio y Superior, una instancia destinada a estudiantes que recibieron un rechazo por problemas en la certificación académica o detectaron errores en la información registrada.

El programa Becas Progresar otorga una cuota mensual de $35.000 y, aunque depende de la Secretaría de Educación, los pagos son realizados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

¿Quiénes pueden hacer un reclamo?

La medida alcanza a estudiantes que tuvieron un rechazo académico en su inscripción y que se encuentren en alguna de estas situaciones:

Certificación académica negativa o pendiente.

Errores en los datos académicos cargados por la institución educativa.

Además, quienes consideren que fueron rechazados por error podrán rectificar o ratificar la información declarada dentro de la plataforma oficial del programa.

Hasta cuándo hay tiempo para reclamar

Los estudiantes podrán presentar reclamos hasta el 23 de junio de 2026. Luego, las instituciones educativas tendrán plazo hasta el 30 de junio para certificar la nueva información presentada.

Desde la Secretaría de Educación remarcaron la importancia de realizar el trámite lo antes posible, para que las escuelas, institutos o universidades cuenten con tiempo suficiente para validar correctamente los datos y evitar inconvenientes.

Cómo consultar el estado de la beca

Los postulantes pueden verificar el resultado de su inscripción ingresando al portal oficial de Becas Progresar y seleccionando la opción “Estado de solicitud”.

Allí podrán consultar si el beneficio fue:

Aprobado.

Rechazado.

Observado por cuestiones académicas.

Pendiente de evaluación.

En caso de rechazo, el estudiante podrá iniciar el trámite correspondiente ingresando a las opciones “Reclamo” y luego “Estado de la solicitud” dentro de la plataforma.

Sin embargo, desde Educación aclararon que los estudiantes cuya solicitud aún figure como “pendiente de evaluación” no deben presentar un reclamo, ya que esta instancia está habilitada únicamente para quienes recibieron un rechazo en el beneficio liquidado por Anses.